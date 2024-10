Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne wzrasta aż o 10% do 3287 zł.Jest to o 299 zł więcej niż w 2024 r. Przypominamy, że w 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł.

Zestawmy obie te wartości 2988 zł i 3287 zł z danymi np. z 2017 r. Wtedy świadczenie pielęgnacyjne wynosiło tylko 1406 zł. Na przestrzeni 7 lat mamy podwojenie wartości.

Świadczenie pielęgnacyjne w górę, inne świadczenia bez zmian

Rząd nie mógł zablokować podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. Bo wynika ona z prawa. Następuje automatycznie bez decyzji rządu. Inaczej jest w przypadku takich świadczeń jak zasiłek rodzinny albo zasiłek pielęgnacyjny. W tym przypadku podwyżka decyzja zależy od rządu i ten zadecydował o zamrożeniu tych świadczeń. Wynika to z obiektywnie trudnej sytuacji budżetowej. Dodatkowo Polska niezależnie od tej sytuacji musi inwestować w broń i armię. Np. przedstawiciele nauczycieli niezadowolenie z podwyżki pensji 5% przyznawali, że przyjmują do wiadomości konieczności inwestowania w obronność Polski.

Rząd o "nowym" świadczeniu pielęgnacyjnym [zasady bez zmian w 2025 r.]

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmienione w 2024 r. przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:

matce albo ojcu,

innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

opiekunowi faktycznemu dziecka,

rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Rząd o "starym" świadczeniu pielęgnacyjnym [zasady bez zmian w 2025 r.]

Osoby, które przed dniem lub po dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. i za okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowają prawo do tych świadczeń na zasadzie ochrony praw nabytych na obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. dotychczasowych zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych – jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Ww. osoby, zachowają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy).