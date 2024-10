Przyczyny są obiektywne - brak pieniędzy w budżecie. Tak w przypadku:

1) renty wdowiej,

2) zasiłku pogrzebowego,

3) zmian w Kodeksie pracy i teraz

4) bonu senioralnego.

Przyczyną są też prace informatyczne np. w ZUS - tak w przypadku dodatku dopełniającego.

Planowane zmiany w zasiłku dla bezrobotnych omawia DGP. Polecamy https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/96a36030,zasilek-po-wypowiedzeniu-umowy-co-moze-sie-zmienic-projekt.html

Bon senioralny - od 1 stycznia 2026 r.

Ustawa o bonie senioralnym ma wejść w życie w 2026 r. To świadczenie, które pozwala skorzystać przez emeryta albo rencistę z usług opiekuńczych w ramach miesięcznego limitu. Limit jest od 12 do 50 godzin (decydują informacje wpisywane do specjalnego kwestionariusza). Usługi dostępne w ramach bonu:

Kategoria 1. Zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych;

Kategoria 2. Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych;

Kategoria 3. Podstawowa opiekę higieniczno-pielęgnacyjną;

Kategoria 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba godzin usługi wsparcia uzależniona będzie od liczby punktów w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego określonych w toku oceny przez gminę z wykorzystaniem kwestionariusza. Osobie w wieku 75 lat lub więcej, która otrzymała w skali niezaspokojonych potrzeb życia codziennego :

1) od 11 do 20 punktów - przysługuje do 12 godzin usług wsparcia miesięcznie;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia miesięcznie;

3) od 36 do 50 punktów - przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia miesięcznie;

4) od 51 do 60 punktów - przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia miesięcznie.

Projekt ustawy przewiduje, że nie będzie możliwe łączenie korzyści przewidzianych przez bon senioralny 2150 zł miesięcznie:

1) z usługami opiekuńczymi realizowanymi w ramach systemu pomocy społecznej (MOPS i GOPS) oraz

2) wsparciem finansowym, które mogą otrzymać osoby starsze w związku z niepełnosprawnością - a więc otrzymanie świadczenia wskazanych przez ustawę dla osób niepełnosprawnych (tu świadczenie wspierające) albo niesamodzielną (świadczenie uzupełniające) oznacza wykluczenie tej osoby z możliwości skorzystania z bonu senioralnego.

Projekt ustawy w pliku PDF do ściągnięcia:

Jest dużo wyłączeń dla możliwości skorzystania z bonu:

Przykład 1 Emeryt 79 lat (osoba niepełnosprawna) ma przyznane świadczenie wspierające. Nie ma możliwości skorzystania z bonu senioralnego.

Przykład 2

Emeryt 78 lat korzysta z usług sąsiedzkich. Nie skorzysta z bonu senioralnego.

Przykład 3 Osoba o niskich dochodach korzysta z usług opiekuńczych w MOPS. Nie ma możliwości skorzystania z bonu.

Korzyści w stażu pracy, odprawach, okresie wypowiedzenia, rencie, emeryturze - nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2026 r.

Do stażu pracy, który ma wpływ na wymiar urlopu pracownika (szybciej 26 dni rocznego urlopu), nie liczy się:

1) zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia) lub

2) okresu prowadzenia przez osobę fizyczną firmy (pozarolnicza działalność gospodarcza CEiDG). Zmieni się to od 1 stycznia 2026 r.

Da to korzyści w:

urlopach (szybsze dojście do 26 dni urlopu),

dostępie do miejsc pracy wymagających stażu (np. administracja publiczna),

okresach wypowiedzenia ,

odprawach w przypadku roz wiązania umowy o pracę,

dodatkach stażowych i

nagrodach jubileuszowych.

Renta wdowia - wypłaty od 1 lipca 2025 r. w zaniżonej wysokości do końca 2026 r.

Zamiast wypłat od 1 stycznia 2025 r. w kwocie wynoszącej 50% renty rodzinnej zmarłego współmałżonka (tak w pierwotnym projekcie https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3292

mamy następujące zasady:

1) pierwsze wypłaty renty wdowiej od 1 lipca 2025 r.

2) OKRES PRZEJŚCIOWY - od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. wypłata 15% renty rodzinnej (1,5 roku)

3) OKRES ZASADNICZY - od 1 stycznia 2027 r. 25% stawki bazowej.

Ważne Wypłaty miesięczne: 1) według wskaźnika 15% od np. renty rodzinnej 2500 zł = 375 zł 2) według wskaźnika 25% od np. renty rodzinnej 2500 zł = 625 zł

Przykład Przykład obliczenia dodatku do renty wdowiej dla renty rodzinnej po zmarłym w kwocie 2500 zł 1. okres 1 lipca 2025 r. - 31 grudnia 2026 r. 18 miesięcy x 15% od 2500 zł (renta rodzinna) = 375 zł x 18 = 6750 zł 2) okres 1 stycznia 2027 r. - 31 grudnia 2027 r. 12 miesięcy x 25% od 2500 zł (renta rodzinna) = 7500 zł 3) 2028 r. - weryfikacja parametru 25% (pozostawienie bez zmian albo podwyżka)

Ustawa o rencie wdowiej w PDF

ustawa o rencie wdowiej pobierz plik

Zasiłek pogrzebowy w 2025 r. Nie wiadomo jaka kwota i co z waloryzacją

W przypadku zasiłku pogrzebowego sprawa jest także skomplikowana, ale inaczej niż w przypadku renty wdowiej. Mamy nie tylko odroczenie podwyżki tego świadczenia na 2025 r., ale i spór między dwoma ministerstwami:

1.Ministerstwo Rodziny proponuje zasiłek pogrzebowy w kwocie około 7000 zł. Ale co ważne waloryzację tego zasiłku (w oparciu o wskaźnik inflacji GUS). Co więcej MRPiPS proponuje zasiłek celowy w kwocie do 2000 zł np. na nietypowe koszty pogrzebu (pokrycie kosztów pogrzebu dla osoby samotnej przez życzliwe osoby, koszty transportu zwłok z innych krajów). Wypłacać go miałyby gminy,

2. Ministerstwo Finansów: rekomenduje podwyżkę zasiłku pogrzebowego do kwoty 6450 zł bez mechanizmu waloryzacji. Dlaczego tak? Uzasadnieniem jest deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I 0 zł a nie 2000 zł zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb. Czyli MF jest przeciwne temu zasiłkowi (są przeciw niemu także gminy, które obawiają się, że będą wypłacały zasiłek, ale nie otrzymają na to środków z budżetu centralnego.

Jest możliwe, że ww. zasady zostaną zmienione. Został wycofany projekt nowelizacji. Czekamy na nowy.

Miał być wypłacany 1 stycznia 2025 r., a będzie (o ile Sejm przyjmie poprawki posłów KO) w maju 2025 r. jako jednorazowe wyrównanie w kwocie 12 600 zł. Wtedy renciści otrzymają jeden duży przelew z wyrównaniem (ale bez odsetek). Powodem 5-miesięcznego przesunięcia jest nieprzygotowanie systemu ZUS do wypłaty nowego świadczenia.

Wykaz wszystkich poprawek do nowelizacji ustawy o rencie socjalnej: