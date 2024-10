Co wiemy dziś?

1) Rodziny żołnierzy otrzymają m.in. ulgi w instytucjach publicznych i pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli.

2) KRW otrzymają rodziny wszystkich żołnierzy:

Karta zapewni jej posiadaczom m.in. ulgi w instytucjach publicznych i prywatnych czy pierwszeństwo w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Zmiana ta jest symetryczna do nowej ustawy wprowadzającej ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT-u i aktywnej rezerwy. Rząd tworzy system wsparcia zarówno dla podmiotów zatrudniających osoby związane z armią jak i ich rodzin.

Jaki będzie zakres przywilejów dla rodzin żołnierzy pokazują ulgi w Karcie Dużej Rodziny

Są to między innymi:

Często dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci niepełnosprawnych) instytucje lub firmy, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym (zazwyczaj należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej.)

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Np. „Koleje Wielkopolskie” oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Uprawnienie to nie łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.