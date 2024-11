Dodatek jest zapisany w Karcie Nauczyciela

Ważne Art. 34a. [Dodatek dla wychowawcy klasy] 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.

Przepis określa minimalną wartość dodatku na 300 zł. Teoretycznie otwiera to możliwość wypłaty lokalnie wyższej kwoty.

Od lat trwa dyskusja o podwyżce dodatku 300 zł za wychowawstwo

W sierpniu 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki deklarowało podwyższenie o 100 % jednego z dodatków nauczycielskich - miał wzrosnąć z 300 zł do 600 zł. Ta propozycja padło w końcówce rządów PIS i min. edukacji min. P. Czarnka. W 2024 r. toczyły się negocjacje między związkami nauczycielskimi a MEN o podwyższeniu dodatku. Na dziś bez efektu.

Negocjacje te były skorelowane z podwyżkami innych dodatków. Albo wprowadzeniem nowych.

Zmiany w dodatkach proponowane przez ZNP w 2024 r.

1. Nowy dodatek: Miał to być dodatek funkcyjny dla kierownika wycieczki, czyli dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji kierownika wycieczki.

2.Znane już dodatki związane z trudnymi warunkami pracy, z których mogłoby skorzystać więcej nauczycieli. Nauczyciele podnosili w toku negocjacji, że warunki ich pracy nauczycieli, z roku na rok ulegają pogorszeniu. Do przedszkoli i szkół wkracza formalnie niż demograficzny, ale zwiększa się liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i liczba dzieci z opiniami PPP, z uwagi na uczniów z Ukrainy zwiększa się też limit uczniów w oddziałach. W tej chwili 71,6 % dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkół masowych, bywa że w jednym liczącym 28 uczniów oddziale jest 9 dzieci z orzeczeniem, troje w trakcie diagnozy, kilkoro z opiniami PPP i nie ma nauczyciela współorganizującego kształcenie (braki kadrowe – wakaty). Praca w takim oddziale jest wyczerpująca, nie są to ani właściwe warunki pracy nauczycieli, ani właściwe warunki nauki uczniów, niemożliwa jest indywidualizacja nauczania, a tym bardziej praca wychowawcza. (…). Jest pilna potrzeba rozwiązania tego problemu. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy miał być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki, w której są zatrudnieni.

Nie udało się więc nauczycielom zarówno z dodatkiem za wychowawstwo (podwyżka) jak i ww. dodatkami.

Inne postulaty nauczycieli

Ważne było dla nauczycieli uregulowanie rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia. Nauczyciele szkół resortowych i w części organów prowadzących mają właściwe rozliczenie godzin ponadwymiarowych, w innych nauczyciele są pozbawieni dni ustawowo wolnych od pracy.

