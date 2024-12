Dodatkowo dostali prezent świąteczny (około 5000 z nich).

Prezenty świąteczne dla krwiodawców

Lasy Państwowe przekażą "żywe" choinki krwiodawcom. Cenny prezent świąteczny. Dla każdego, kto 18 grudnia 2024 r. odda krew w jednym z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szacunkowa liczba drzewek: 5000. Tyle przekazywano w poprzednich latach.

Prezenty emerytalne dla krwiodawców

Projekt ustawy w Sejmie zakłada wprowadzenie nowości - dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi. Przyznaje on krwiodawcom, którzy oddali określoną objętość krwi (dla kobiet to 45 litrów, dla mężczyzn 60 litrów) i osiągnęli wiek emerytalny dodatkowe świadczenie w kwocie 250 zł miesięcznie. Posłowie szacują, że jest około 65 000 osób, które mogłyby skorzystać z tego dodatku.

Ministerstwo Zdrowia zaopiniowało projekt negatywnie.

Prezenty urlopowe dla krwiodawców

Sejm zastanawia się nad propozycją przyznania 3 dni wolnego krwiodawcom.

Legislacyjnie miałoby to wyglądać tak:

DZIŚ - art. 9. 1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi …..

Po nowelizacji - art. 9. 1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz DWÓCH dniach następnych, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi ….

Ta propozycja była rozpatrywana w Sejmie w trybie petycji.

W projekcie ustawy mamy propozycję rekompensata dla przedsiębiorców za nieobecność krwiodawcy w pracy. Rekompensatę dla pracodawców za dzień nieobecności krwiodawcy. Pieniądze wypłacać ma ZUS. Szacunkowo wartość tej rekompensaty wynosi około 300 mln zł rocznie.

Pracodawca wypłacałby wynagrodzenie krwiodawcy za:

dzień oddania krwi

dwa dni wolne.

Następnie pracodawca otrzymywałby refundację od budżetu.

Prezenty regeneracyjne dla krwiodawców

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego zasłużonemu honorowemu dawcy krwi lub honorowemu dawcy krwi wynosi 4500 kcal (18 840 kJ) na jednostki oddanej krwi. Wskazuje je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zamiast jednolitego zestawu 8-9 tabliczek czekolady oferują bogatsze zestawy. Np. takie pakiety regeneracyjne:

3 czekolady, masło orzechowe

4 czekolady, mieszanka studencka, sok

masło orzechowe, mieszanka studencka, 1x batonik ALBO 2 czekolady, granula, orzechy, sok, baton

masło orzechowe, mieszanka studencka, 2x batonik

1 czekolada, Masło Orzechowe, Mieszanka studencka

3 czekolady, Masło Orzechowe, 2xMieszanka studencka.

Wykaz przywilejów dla krwiodawców w Polsce

1) zwolnienie od pracy (do dwóch dni),

2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,

3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,

4) posiłek regeneracyjny,

5) możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty,

6) bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami do wysokości limitu finansowania,

7) uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do leczenia

sanatoryjnego oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.