Komu ZUS wypłaca rentę wdowią?

Wszystkie przesłanki otrzymania renty wdowiej

Dodatkowe świadczenie łącznie z rentą rodzinną wymaga tych warunków:

masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

WAŻNE! Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, gdy jest nowy związek małżeński.

100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo odwrotnie

Podstawowa reguła:

Wdowa lub wdowiec ma prawo do:

renty rodzinnej oraz

własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (Przez rentę rodzinną rozumiemy tu nie tylko tę, którą wypłaca ZUS, ale również rentę rodzinną, którą wypłacają inne instytucje emerytalno-rentowe, np. rentę rodzinną dla rolników, a także wojskową i policyjną rentę rodzinną).

Wtedy możesz wybrać do wypłaty:

100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej.

Ważne Od 1 stycznia 2027 r. nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Kalkulator ZUS dla renty wdowiej

ZUS przygotował specjalny kalkulator, który pomoże wybrać korzystniejszy wariant renty wdowiej. Idea jest taka: Sam obliczysz szacunkową łączną kwotę świadczeń.

Jaka może być maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych łącznie z rentą rodzinną

Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu wliczamy świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Ważne Komunikat ZUS: Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, pomniejszymy świadczenia o kwotę przekroczenia. Wydamy wtedy decyzję, w której poinformujemy Cię o pomniejszeniu wypłacanych świadczeń. Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierzesz.

Co zrobić, by otrzymać rentę wdowią

Złóż Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Będzie on dostępny w placówkach ZUS i na PUE/eZUS od 1 stycznia 2025 r.

Połączone świadczenia od 1 lipca 2025 r. Aby otrzymywać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r., złóż wniosek do 31 lipca 2025 r.

Zanim złożysz wniosek, sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki wymagane do łącznej wypłaty świadczeń, czyli:

masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci małżonka pozostawałeś z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub – 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostajesz obecnie w związku małżeńskim.

Uwzględnij, że łączna suma świadczeń wypłacanych nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Czy do wniosku o rentę wdowią trzeba dołączyć jakieś dokumenty

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o połączenie świadczeń z rentą rodzinną nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Podstawa prawna dla renty wdowiej

