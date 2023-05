Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej złożyło do końca marca br. 292,6 tys. klientów PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego, podał PKO BP.

"Do końca marca 2023 roku 292,6 tys. klientów PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła 1 999 tys., co stanowi 46 proc. maksymalnej liczby rat do zawieszenia dla wszystkich uprawnionych klientów" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Z możliwości zawieszenia spłaty mogą również korzystać klienci, którzy zawarli ugody dla kredytów we frankach szwajcarskich

"Grupa kapitałowa banku dokonała oceny wystarczalności poziomu straty ujętej w wyniku finansowym 2022 roku z tytułu wakacji kredytowych. Wyniki powyższej analizy potwierdziły, iż rozpoznana strata w wysokości 3 111 mln zł jest na wystarczającym poziomie. Grupa kapitałowa będzie kontynuowała monitoring wystarczalności straty" - czytamy również.

Bank podkreśla, że z możliwości zawieszenia spłaty mogą również korzystać klienci, którzy zawarli ugody dla kredytów we frankach szwajcarskich i obecną walutą kredytu jest złoty.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.