Obniżki stóp procentowych cieszą kredytobiorców, ale nie właścicieli lokat

Obniżki stóp procentowych z pewnością cieszą posiadaczy kredytów, gdyż wysokość miesięcznych rat spada dość znacząco. W nieco innej sytuacji są ci, którzy postanowili oszczędzać na oprocentowanych kontach osobistych lub lokatach. Jak zmieni się oferta bankowa w tym zakresie?

Przede wszystkim, po raz pierwszy od wielu miesięcy zmienia się sytuacja - bo inflacja spada, więc o ile np. pół roku temu konta oszczędnościowe i lokaty nie dawały dostatecznej ochrony przed spadkiem wartości środków, to teraz banki mogą się pokusić o powrót do gry o klientów.

Nieliczni dają zarobić na lokatach

Są spore szanse, że wielu tych, którzy wycofywali swoje depozyty, by nie ich pieniądze nie traciły na wartości, teraz powrócą do tych produktów. Jak to wykorzystają banki? Nie wiadomo, czy w ogóle.

Kilka instytucji podejmuje jednak rękawicę. Jednym z pozytywnych przykładów jest Bank Millennium, który na razie utrzymuje wysokie oprocentowanie depozytów (7 proc.), a nawet uruchamia nową edycję kampanii oszczędnościowej dla klientów indywidualnych. Na identycznym poziomie oprocentowanie utrzymuje Bank Pekao S.A. W październiku na lokatach oraz kontach oszczędnościowych można tam zyskać nawet 7 proc. w skali roku.

– Mimo spadku stawek na rynku międzybankowym oraz rozpoczętych we wrześniu obniżek podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Bank Pekao chce pozostać liderem, jeśli chodzi o atrakcyjność oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych – podkreśla Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za bankowość detaliczną. M.in. od 2 października dostępna jest w banku nowa edycja Lokaty z Żubrem II. Jednocześnie bank nadal oferuje promocję 7 proc. w skali roku przez 5 miesięcy do 100 tys. zł na kontach oszczędnościowych. W zasadzie tylko jedna oferta na rynku pozostaje wyższa, ale dotyczy ona wyłącznie osób… niepełnoletnich. Chodzi o konto dla młodych w PKO BP.

Banki tną promocje

Tyle że wiele innych banków dość mocno obcięło promocje. Co będzie dalej? - Nawet gdyby stopy procentowe w październiku zostały utrzymane na wcześniejszym poziomie, to prawdopodobnie ponownie spadnie oprocentowanie lokat bankowych. Obniżki w tym zakresie banki zaczęły długo przed wrześniową obniżką stóp NBP, bo już na początku tego roku. Według danych NBP najwyższe średnie oprocentowanie nowo zakładanych lokat obowiązywało w grudniu 2022 r. i wynosiło 6,25 proc. Z kolei w lipcu br. było to już 5,53 proc., a sierpniu 5,28 proc. Dane za wrzesień poznamy dopiero na początku listopada, ale patrząc na zmiany ofert, z pewnością będzie to jeszcze niższy poziom – zauważa Jarosław Sadowski, główny analityk w Expander Advisors.

Jak zabezpieczyć się przed spadkiem oprocentowania lokat?

Co mogą zrobić w tej sytuacji klienci banków? - Przed spadkiem oprocentowania lokat można się częściowo zabezpieczyć, wybierając produkty długoterminowe z oprocentowaniem stałym. Dla przykładu - 3-letnie obligacje skarbowe pozwalają przez 3 lata utrzymać oprocentowanie na poziomie 6,85 proc. - zauważa Jarosław Sadowski.

Podobnego zdania jest Bartosz Turek, główny analityk w HREIT. - Spodziewam się dalszego obniżania oprocentowania lokat – ocenia ekspert.

Z wykresu wynika, że nawet oprocentowanie najlepszych promocyjnych i limitowanych lokat spadło już do około 6%, a średnie oprocentowanie zakładanego depozytu możemy już szacować na około 5% lub poniżej. - Jeśli ponadto wierzyć w profetyczne zdolności rynkowych graczy (kontraktów terminowych), to kolejne miesiące mogą przynieść dalszy spadek oprocentowania – do końca bieżącego roku o około 1 pkt. proc, a w 2024 roku o kolejny 1 pkt. proc. To znaczy, że pod koniec przyszłego roku średnie oprocentowanie faktycznie zakładanych depozytów spaść może w okolice 3% - przewiduje Bartosz Turek.

