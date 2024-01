Przede wszystkim, aby otrzymać świadczenie wspierające, w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek nie do ZUS-u, ale do WZON-u – Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. To właśnie WZON ustala, jakiej wysokości wsparcie jest danej osobie potrzebne. Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o świadczenie wspierające – punkty I i II

W punkcie I odpowiadamy na pytanie o rodzaj wniosku. Spośród możliwych odpowiedzi należy zaznaczyć „po raz pierwszy”. W punkcie II podajemy swoje dane teleadresowe: imię, drugie imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.

W punkcie IIa podajemy swój adres zameldowania, a w punkcie IIb – stałego pobytu, oba w zakresie: nazwa gminy, kod pocztowy i miejscowość, ulica, numer domu oraz numer mieszkania. Dodatkowo w punkcie IIa możemy podać swój numer telefonu (nieobowiązkowo) oraz adres e-mail (obowiązkowo w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną).

Wniosek o świadczenie wspierające – punkty III i IV

Punkty te wypełniamy, jeśli posiadamy przedstawiciela ustawowego (punkt III) lub osobę upoważnioną do tego, żeby nas reprezentowała (punkt IV). W takim wypadku zostawiamy w formularzu dane kontaktowe do tych osób – analogicznie jak w punkcie IIa i IIb.

Wniosek o świadczenie wspierające – punkt V

Jest to najbardziej rozbudowany punkt wniosku, ale chodzi w nim jedynie o (punkt 1) zaznaczenie organu, który orzekł o posiadanej przez nas niepełnosprawności oraz jej stopnia. W pierwszym przypadku wybieramy pomiędzy Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności (MZOON, PZOON, WZOON), ZUS-em, KRUS-em i komisją lekarską służb mundurowych (MON lub MSWiA). Mamy też możliwość wybrania opcji „inne” lub zaznaczenia, że dopiero czekamy na wydanie decyzji.

W punkcie 2 musimy zamieścić informacje na temat samego orzeczenia – datę wydania, numer (znajdziemy go na decyzji o stopniu niepełnosprawności), datę ważności oraz, jeśli nas dotyczy, symbol przyczyny (np. 06-E oznacza epilepsję, a 08-T – choroby układu pokarmowego).

Wniosek o świadczenie wspierające – punkt VI i VII

W punkcie VI należy wyrazić zgodę na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Punkt VII dotyczy załączników – jeśli dołączamy do wniosku kwestionariusz samooceny, kopię orzeczenia, dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub upoważnienie do reprezentowania osoby – należy w tym miejscu to zaznaczyć.

Pamiętajmy, że wypełniony formularz należy wraz z załącznikami złożyć we WZON, który musi ustalić, jaka wysokość świadczenia wspierającego będzie nam przysługiwać.

