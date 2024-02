Kwota zwrotu z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie niższa w tym roku w stosunku do roku ubiegłego, gdy wyniosła 27 mld zł, poinformował wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda. Krajowa Administracja Skarbowa 15 lutego rozpocznie rozliczanie podatku PIT, które zakończy się 30 kwietnia. W tym roku nie będzie przesunięcia terminu składania deklaracji na początek maja.

"W zeszłym roku zwroty wynosiły 27 mld zł i dotyczyło to 15,7 mln deklaracji. To jest, oczywiście, związane z Polskim Ładem, gdzie większość podatku została nadpłacona w trakcie zaliczek i później oczywiście krajowa administracja podatkowa musiała zwrócić te podatki. W tym roku nie będzie aż tyle nadpłat, nie będzie to taka duża kwota do zwrotu, plus deklaracje ze zwrotami będą dużo mniejsze" - powiedział Łoboda podczas konferencji prasowej.

"Podsumowując i konkludując: według mnie w tym roku nie będzie aż dużej kwoty do zwrotu, nie będzie tak dużo deklaracji jak w zeszłym roku" - powiedział wiceszef resortu.