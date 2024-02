Rusza usługa Twój e-PIT

Od czwartku, 15 lutego, podatnicy mogą rozliczać podatki za 2023 r. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, we wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa (szczegółowe zestawienie w załączonej prezentacji na dole komunikatu).

„W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku” – czytamy na stronach MF.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

Warto pamiętać, że jeśli do 30 kwietnia, czyli do dnia, do którego trzeba złożyć zeznanie za rok 2023, podatnik nie złoży formularza PIT w inny sposób (np. papierowo czy przez e-Deklaracje) i jednocześnie nie wykona żadnego działania w usłudze Twój e-PIT, jego zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Usługa Twój e-PIT także dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Usługa Twój e-PIT jest udostępniana po raz szósty. W tym roku po raz pierwszy z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także ci, którzy mają zawieszoną działalnością gospodarczą. W efekcie w usłudze – obok formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ – będzie można znaleźć także formularze PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-36.

„PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym” – podało MF na stronach internetowych. – „PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych” – czytamy także.

MF poinformowało także, że ma nadzieję, że z możliwości rozliczenia w usłudze Twój e-PIT skorzystają tzw. ryczałtowcy, którzy nie wykazują w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, a także posiadaczy nieruchomości, którzy w 2023 r. będą rozliczać przychody z najmu ryczałtem.

„Drugą dużą grupą jest 670 tys. osób z zawieszoną działalnością gospodarczą, które są zobowiązane do złożenia zeznania, mimo że nie osiągają przychodów lub są one zwolnione z opodatkowania. Po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT będą mogli rozliczyć się ci, którzy w PIT-36, rozliczają przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Informacja o ich wysokości znajdzie się w udostępnionym zeznaniu” – czytamy na stronach MF. (PAP)