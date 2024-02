Renta wdowia. Na czym będzie polegać?

Do tej pory w przypadku śmierci męża lub żony pozostający przy życiu partner miał możliwość wnioskowania o rentę rodzinną. W skrócie procedura ta umożliwiała na przykład żonie, która otrzymywała niższą emeryturę niż jej zmarły mąż, złożenie wniosku o wypłacanie jej emerytury należącej do męża, co wiązało się z rezygnacją z jej własnej, niższej emerytury. Najczęściej jednak i to świadczenie było niewielkie, dlatego Lewica zaproponowała nowe rozwiązanie.

Projekt renty wdowiej zakłada dwie możliwości. Małżonek, który pozostał przy życiu:

będzie miał możliwość zachowania swojego świadczenia emerytalnego i zwiększenia go o 50 proc. wysokości renty rodzinnej należnej po zmarłym współmałżonku

będzie mógł otrzymywać rentę rodzinną po zmarłym małżonku, ale dodatkowo otrzyma 50 proc. wartości własnej emerytury.

Renta wdowia. Od kiedy?

7 lutego 2024 roku podczas posiedzenia Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmian w innych ustawach, mających na celu wprowadzenie renty wdowiej. Projekt ten został opracowany we współpracy między organizacjami związkowymi OPZZ a Lewicą.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazuje, że projekt może zostać wdrożony w ciągu sześciu miesięcy.

Renta wdowia. Czy będzie wypłacona wstecz?

Zgodnie z tym, że prawo nie ma zastosowania wstecz, pojawia się wątpliwość czy osoby, które straciły małżonka przed wprowadzeniem ustawy o rencie wdowiej, będą mogły liczyć na wsparcie finansowe. Arkadiusz Iwaniak, reprezentant Obywatelskiego Projektu Ustawy Renta Wdowia, zapewnił, że projekt uwzględnia działanie wsteczne i umożliwi wszystkim owdowiałym osobom ubieganie się o naliczenie renty rodzinnej.

Renta wdowia. Ile będzie wynosić?

Według informacji przekazanych przez Lewicę, zaproponowany projekt ustawy zakłada wprowadzenie renty wdowiej etapami. Początkowo, przez pierwsze pół roku, wdowa lub wdowiec otrzymywaliby 15 proc. wysokości emerytury lub renty, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi. Po kolejnych sześciu miesiącach świadczenie to zwiększyłoby się do 20 proc. Po roku od śmierci partnera świadczenie wyniesie 50 proc. emerytury lub renty zmarłego małżonka.

Należy jednak zaznaczyć, że maksymalna kwota świadczenia nie może przekroczyć trzykrotnej wartości przeciętnej emerytury. Biorąc pod uwagę aktualne stawki, gdzie średnia emerytura wynosi 2 545 złotych, maksymalna wysokość renty dla wdowy lub wdowca nie może przekroczyć 7 635 złotych. W wyniku waloryzacji zaplanowanej na marzec 2024 roku, z przewidywanym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 12,3 proc., limit może wzrosnąć do około 8 500 zł.