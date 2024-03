Z okazji Dnia Kobiet VeloBank zbadał, co o kobietach i rynku pracy, na którym funkcjonują mówi sposób, w jaki wydają swoje pieniądze. "Przeanalizowano zagregowane zbiory danych z systemu CRM m.in. o rodzaju wykonywanych transakcji, ich wysokości, a także najczęściej wybieranych produktach finansowych" - wyjaśnił bank.

Rozważnie, nie romantycznie?

"Okazuje się, że panie podchodzą do swoich pieniędzy raczej rozważnie niż romantycznie. Planują długoterminowe strategie finansowe, częściej utrzymują środki na depozytach i rzadziej korzystają z produktów kredytowych" - wynika z analizy danych, jaką przeprowadził VeloBank.

W raporcie zwrócono uwagę, że w ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wskazano, że w październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 17,6 proc. wyższe od pensji kobiet. Dotyczy to niemal wszystkich grup zawodowych.

"Lukę płacową widać również w statystykach VeloBanku, z których wynika, że Polki otrzymują średnio o blisko 800 zł niższe wynagrodzenia niż Polacy. Największe dysproporcje, bo wynoszące ok. 1200 zł, pojawiają się wśród najstarszych badanych grup – 56-65 i powyżej 66 lat" - wskazali autorzy raportu, dodając, że mniejsze różnice, bo średnio nieco ponad 600 zł, występują wśród młodszych grup.

Niższe depozyty i mniejsza skłonność do kredytów

Zgodnie z analizami banku Polki dysponują mniejszymi kwotami i dlatego wielkość ich depozytów jest niższa średnio o 16 proc. "Mimo to chętniej budują swoją stabilność finansową. Gromadzą środki finansowe na rachunkach bankowych, częściej utrzymują saldo powyżej 1 tys. zł na koncie oszczędnościowym (39 proc. kobiet i 35 proc. mężczyzn) oraz na lokacie (18 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn)" - wskazali autorzy opracowania.

Zaznaczyli, że kobiety mniej chętnie sięgają po produkty kredytowe, takie jak pożyczki, karty kredytowe czy limity na kontach. "Mężczyźni częściej posiłkują się kredytami gotówkowymi (8,9 proc. wobec 7,2 proc.), posiadają karty kredytowe (5,3 proc. vs. 4,3 proc.) i limity w ROR (9,3 proc. oraz 8,1 proc.)" - zauważono w raporcie.

Polki kochają nowoczesne technologie

Autorzy publikacji zauważyli, że kobiety są zwolenniczkami nowoczesnych technologii i odważnie korzystają z bankowości elektronicznej; szczególnie jest to widoczne w przypadku pań poniżej 25 roku życia i powyżej 46 roku życia. Jednocześnie więcej kobiet "automatyzuje swoje bankowanie", ustalając na rachunku polecenie zapłaty (5,4 proc. kobiet i 4,8 proc. mężczyzn).

"Konstrukcja budżetu poszczególnych płci wskazuje, że na dom i rodzinę kobiety i mężczyźni wydają podobne kwoty, natomiast różnice pojawiają się w kategoriach +uroda+ i +motoryzacja+" - wskazali autorzy opracowania, dodając, że ogólnie mężczyźni wydają średnio o 10 proc. więcej niż kobiety. "W bazowych kategoriach, takich jak jedzenie, dzieci czy utrzymanie gospodarstwa domowego, odchylenia są marginalne" - ocenili.

Z danych banku wynika, że panowie wydają ok. 9 proc. więcej na comiesięczny czynsz, w pozostałych grupach "nieznaczenie wyższe" kwoty pokrywają kobiety. "Panie wydają przeciętnie 45 proc. więcej na kategorię uroda, 40 proc. więcej na ubrania i 18 proc. więcej na zdrowie. Panowie za to wyższe kwoty przeznaczają na samochód (ok. 74 proc.), podróże (61 proc.) i remonty (ok. 30 proc.)" - wskazał bank w raporcie. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska