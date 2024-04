Jak wykazało badanie International Your Money Financial Security Survey przeprowadzone przez SurveyMonkey, największa grupa respondentów, jako główny czynnik stresu finansowego, wskazuje inflację.

W USA na rosnące ceny wskazało 65 proc. respondentów, w Australii (62 proc.), Francji (62 proc.) i Niemczech (66 proc.). Ponad połowa badanych wskazała inflację w Meksyku (56 proc.), Wielkiej Brytanii (51 proc.) i Hiszpania (55 proc.). Natomiast prawie połowa w Singapurze (46 proc.) i Szwajcaria (48 proc.).

Jak rodzice widzą przyszłość swoich dzieci?

Z badania SurveyMonkey wynika też, że znaczna liczba dorosłych twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż sytuacja ich rodziców. Mają też pesymistycznie oceny co do przyszłości finansowej swoich dzieci. Najniższy pesimizm co do przyszłości pociech jest w Hiszpanii i Francji. W Hiszpanii 42 proc. rodziców uważa, że ​​ich dzieci będą w gorszej sytuacji niż oni, podczas gdy przeciwnego zdania (że będzie lepiej) jest 32 proc. badanych. We Francji odsetek rodziców z pesymistycznym nastawieniem co do przyszłości finansowej potomstwa był na poziomie 43 proc., podczas gdy tylko 27 proc. francuskich rodziców uważa, że ​​będzie im lepiej.

Więcej optymizmu wykazują rodzice w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech. Liczba rodziców w Wielkiej Brytanii, którzy uważają, że ich dzieciom będzie lepiej wyniosła 45 proc., w porównaniu do 29 proc. rodziców, którzy przewidują, że ich dzieci będą w gorszej sytuacji.

Połowa dorosłych w Australii (51 proc.), Niemczech (51 proc.) i Wielkiej Brytanii (51 proc.) twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest obecnie gorsza w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat.

Klasa średnia żyje od wypłaty do wypłaty

We wszystkich badanych krajach od połowy do dwóch trzecich osób stwierdziło, że uważa się za część klasy średniej. Wyjątkiem była Wielkiej Brytanii, gdzie tylko 37 proc. badanych wskazało, że należy do klasy średniej.

Mimo, że większość badanych uważa się za klasę średnią, która w powszechnym odczuciu zapewnia komfort finansowy, to spora grupa badanych (od 45 proc. do 62 proc.) określiło siebie jako osoby „żyjące od wypłaty do wypłaty”.

Badanie przeprowadzone na 4342 dorosłych osobach zostało przeprowadzone w marcu i opublikowane w środę.