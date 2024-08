Poprzednio zasiłek pielęgnacyjny był weryfikowany w 2021 roku, co oznacza, że ogłoszona w tym roku jego wysokość będzie obowiązywała przez następne trzy lata do 2027 roku. Celem tego świadczenia jestczęściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie to nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 złotych miesięcznie. Wypłaca go ZUS.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których stan zdrowia został potwierdzony orzeczeniem o:

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

niezdolności do samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoba uprawniona do tego świadczenia otrzyma 500 złotych miesięcznie. Aby osoba z niepełnosprawnościami otrzymała to świadczenie, suma brutto wszystkich otrzymywanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, nie może przekroczyć określonego progu dochodowego. Od 1 marca bieżącego roku wynosi on 2419,33 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty stosuje się tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę.