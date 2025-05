Z końcem maja upływa termin na złożenie tych dokumentów do ZUS

Wraz z końcem lutego zakończył się okres rozliczeniowy dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, które pozostają aktywne zawodowo. Okres ten obejmuje bowiem miesiące od początku marca do końca lutego następnego roku. Zakończenie go wiąże się z koniecznością dopełnienia konkretnych obowiązków zarówno przez świadczeniobiorcę, jak i podmiot, który go zatrudnia – należy powiadomić organ rentowy o wysokości przychodu osiągniętego przez tę osobę w zakończonym okresie rozliczeniowym, z rozbiciem na poszczególne miesiące. Po co organom takie informacje? Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli osiągany przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przekracza miesięcznie wskazane przez ustawodawcę kwoty, to świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. W określonych przypadkach jego wysokość może też zostać odpowiednio zmniejszona. I tak, aby móc otrzymywać w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 roku świadczenie przedemerytalne w pełnej wysokości, roczna kwota przychodu nie mogła przekroczyć 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku, czyli 21.466,80 zł brutto. Jeżeli przychód przekroczył tę kwotę, ale jednocześnie nie był wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 60.106,80 zł brutto, ZUS dokona potrąceń ze świadczenia. Po przekroczeniu kwoty 60.106,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia wynosi 897,35 zł.

Limity przychodów dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne

Aby dokonać tych obliczeń, osoba pobierająca świadczenie z ZUS ma obowiązek powiadomienia organu o tym, że osiągnęła przychód oraz jaka była jego wysokość. Tego powiadomienia należy dokonać do końca maja. Co istotne, taki sam obowiązek obciąża płatników składek, a więc np. pracodawcę czy zleceniodawcę pobierającego świadczenie.

Warto zwrócić uwagę na to, że w 2025 r. dzień 31 maja wypada w sobotę, co oznacza, że termin na dokonanie powiadomienia upłynie dopiero w dniu 2 czerwca 2025 r.

Forma, w jakiej świadczeniobiorca potwierdzi wysokość swoich przychodów jest uzależniona od tego, w jaki sposób uzyskuje on przychody. W przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia należy dostarczyć do ZUS zaświadczenie od płatnika potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu. Jeżeli świadczeniobiorca prowadzi działalność gospodarczą, musi przedłożyć oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.