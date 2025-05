Renta wdowia pełna niesprawiedliwości?

Renta wdowia,którą otrzymają wdowy ,po zmarłych mężach od 1 lipca .Mój mąż zmarł gdy miałam 49 lat i nie dostanę 15 procent ,przecież to nie moja wina ,jest to niesprawiedliwe! – napisała do redakcji Czytelniczka naszego portalu (pisownia oryginalna). Niestety, zasady wprowadzone w tym zakresie przez ustawodawcę są jasne i przez wiele osób faktycznie postrzegane jako niesprawiedliwe. W większości przypadków jest tak wtedy, gdy współmałżonek zmarł wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez męża czy żonę powszechnego wieku emerytalnego i tym samym prawo do renty wdowiej im nie przysługuje. Przepisy przyznają je bowiem kobietom owdowiałym w wieku 55 lat lub później oraz mężczyznom owdowiałym w wieku 60 lat lub później. Oznacza to, że nie każda wdowa czy wdowiec, którzy chcieliby poprawić swoją sytuację finansową po śmierci współmałżonka, mają możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Co pozostaje w takiej sytuacji?

Reklama

Nadal można się ubiegać o rentę rodzinną

Warto pamiętać, że niezależnie od renty wdowiej, nadal funkcjonuje renta rodzinna. Mogą się o nią starać uprawnieni członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Do osób tych zalicza się m.in. małżonka (wdowę i wdowca). Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Prawo do tego świadczenia może nabyć również taka wdowa, która osiągnęła wymagany wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy dopiero po śmierci męża, jednak pod warunkiem, że będzie to miało miejsce nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia.

Środki zgromadzone w OFE czekają na wypłatę

Trzeba pamiętać również o tym, że w określonych przypadkach najbliżsi zmarłego mogą też odziedziczyć środki zgromadzone przez niego w OFE (na subkoncie w ZUS). Możliwość ta dotyczy również osób, które co prawda członkami OFE nie były, ale urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i posiadają w ZUS subkonto. Zgromadzone na nim środki w razie śmierci, rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa, podlegają podziałowi. W sytuacji, gdy ubezpieczony w chwili śmierci był w związku małżeńskim i pozostawał we wspólności majątkowej, połowa zgromadzonych przez niego w czasie małżeństwa środków trafia na konto małżonka, a pozostałe są przekazywane osobom, które wskazał jak uposażone. Jeżeli osoby te nie zostały wskazane, pieniądze wchodzą do spadku.