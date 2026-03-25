Drony zaatakowały bazę USA. Zniszczyły śmigłowiec i radar

Baza Camp Victory znajduje się na południowy zachód od Bagdadu, tuż obok międzynarodowego portu lotniczego. Jest to jeden z największych obiektów militarnych USA w Iraku.

W poniedziałek bojownicy Islamskiego Ruchu Oporu w Iraku, koalicji szyickich bojówek wspieranych przez Iran, zaatakowali ją dronami FPV, które nie niepokojone krążyły nad bazą. W sieci opublikowano nagranie z akcji.

Najpierw trafiły w nowoczesny radar AN/MPQ-64 Sentinel. Teoretycznie wykrywa on i śledzi cele powietrzne, takie jak samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące i drony, przekazując dane systemom obrony przeciwlotniczej. Nie wykrył jednak zagrożenia dla samego siebie – lub stało się to zbyt późno.

Następnie bezzałogowiec uderzył w zaparkowany wielozadaniowy śmigłowiec UH-60 Black Hawk. Jedna taka maszyna kosztuje około 20–30 mln dolarów.