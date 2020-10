Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 376 punktów, czyli 1,34 proc. i wyniósł 27.772,76 pkt.

S&P 500 zniżkował 1,40 proc. i wyniósł 3.360,95 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 1,57 proc., do 11.154,60 pkt.

Prezydent Donald Trump nieoczkiwanie ogłosił we wtorek, że negocjacje w Senacie między Republikanami a Demokratami w sprawie nowego pakietu stymulującego powinny zostać przełożone na okres po wyborach prezydenckich 3 listopada. Taką instrukcję otrzymali od niego negocjatorzy ze strony amerykańskiej administracji rządowej.

"Poinstruowałem moich reprezentantów, żeby zatrzymać negocjacje na okres po wyborach, gdy, natychmiast po tym, jak je wygram, przedstawię większy pakiet stymulujący, który będzie się koncentrować na ciężko pracujących Amerykanach i na małym biznesie" - napisał prezydent Trump na Twitterze.

Deklaracja Trumpa, jeśli zostanie zrealizowana, zatrzyma trwające rozmowy między Republikanami a Demokratami w sprawie przekazania dodatkowych miliardów dolarów na wsparcie Amerykanów, którzy ucierpieli po wybuchu pandemii koronawirusa i wynikających stąd problemów gospodarki. Jeszcze w poniedziałek sekretarz skarbu Steven Mnuchin i Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi rozmawiali przez godzinę na temat pakietu i zamierzali kontynuować te rozmowy we wtorek.

Jeszcze trzy dni temu Trump ponaglał obie strony, żeby jak najszybciej zawarły porozumienie.

We wtorek głos zabrał prezes Fed Jerome Powell, który wskazał potrzebę dalszej stymulacji gospodarki USA.

"Zbyt małe wsparcie może prowadzić do słabego ożywienia, przysparzając niepotrzebnych trudności gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom" - powiedział we wtorek prezes Fed Jerome Powell podczas konferencji zorganizowanej przez National Association for Business Economics.

Powell dodał, że ryzyko przesadzenia z pomocą wydaje się obecnie znacznie mniejsze, a nawet jeśli podejmowane inicjatywy okażą się większe niż potrzeba to środki i tak się nie zmarnują.

W ostatnich miesiącach Powell oraz inni członkowie Fed wzywali kongres USA do wprowadzenie kolejnego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki. Rozmowy pomiędzy Republikanami a Demokratami na ten temat wciąż trwają, jednak na razie bez rezultat

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wzrósł do 67,1 mld USD z 63,4 mld USD miesiąc wcześniej, po rewizji z 63,6 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 66,2 mld USD.

Na amerykańskim rynku pracy w sierpniu o 204 tys. do 6,49 mln spadła liczba wakatów. To pierwszy spadek od czterech miesięcy. Liczba osób, które dobrowolnie odeszły z pracy spadła o 139 tys. do 2,79 mln.

Pozytywnie wyróżniał się w ciągu dnia Goldman Sachs, którego notowania rosły o 1,91 proc.

Pod presją znajdowały się spółki z tzw. Big Tech, po tym jak inwestorzy zwiększają swoje pozycje na przedsiębiorstwach mogących bezpośrednio skorzystać na otwarciu gospodarki. Netflix, Apple, Alphabet, Amazon spadały po ponad 2 proc.

Akcje Boeinga spadały około 6 proc., najmocniej spośród spółek tworzących indeks Dow.

Zniżkowały też akcje linii lotniczych, po kilka procent traciły na wartości m.in. United Airlines, Delta, American Airlines oraz Southwest Airlines.

Początkowo nastroje na amerykańskich giełdach były lepsze, gdyż inwestorzy z ulgą przyjęli powrót prezydenta Trumpa ze szpitala, do którego trafił z powodu zakażenia koronawirusem.