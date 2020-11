Warren Buffett żyje i ma się dobrze. To nie tylko miliarder, ale i wiodący wskaźnik ekonomiczny. Chwilę po tym, jak jego holding Berkshire Hathaway pozbył się prawie 13 miliardów dolarów w akcjach podczas koronakryzysu, inwestorzy wychodzili z siebie. Teraz odetchnęli z ulgą: fundusz Buffetta znów kupuje, i to sporo – pisze Tara Lachapelle w serwisie Bloomberg.

Co – i za ile – kupuje Warren Buffett?

I nie są to żadne dziwne ruchy, jak inwestowanie w japońskie domy handlowe czy złoto. W ostatnim okresie [w III kwartale 2020 r. – przyp. red.] Berkshire Hathaway zakupił gros amerykańskich gigantów farmaceutycznych: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co. oraz Pfizer. Konglomerat zakupił także kolejne udziały w amerykańskim T-Mobile – operatorze sieci bezprzewodowej, który intensywnie pracuje nad 5G, oraz Snowflake – tech-firmie, która może pochwalić się jedną z najgorętszych IPO roku. Koszt tych transakcji to tylko część z 4,8 miliarda dolarów netto, które Berkshire Hathaway wydało na zakup akcji w tym okresie. Firma wydała dodatkowe 9 miliardów dolarów na zakup własnych akcji.

Fundusz Buffetta wchodzi w sektor farmaceutyczny

Ogłoszenie, że fundusz Buffetta objął pakiet akcji Pfizera – którego wartość na koniec poniedziałku wynosiła 138 milionów dolarów – nastąpiło tydzień po tym, jak producent leków ogłosił, że opracowana przez niego szczepionka na Covid-19 jest w ponad 90 proc. skuteczna w zapobieganiu zachorowaniom. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że Moderna – inna firma uczestnicząca w wyścigu po koronaszczepionkę – oświadczyła w poniedziałek, że jej formuła szczyci się 94,5 proc. skutecznością. Mimo to redakcyjny kolega Max Nisen mówi, że farmaceutyczne przejęcia Buffetta prawdopodobnie nie są związane z potencjalnymi szczepieniami – ta logika tak naprawdę działa tylko w wypadku firmy Pfizer.

Biorąc to pod uwagę, Buffett (lub jeden z jego zastępców inwestycyjnych) prawdopodobnie dostrzega coraz większą wartość w sektorze farmaceutycznym, który podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych miał powód do obaw przed „niebieską falą”, która mogłaby doprowadzić do polityki ograniczającej zyski. Obawy te nie są tak silne wobec fiaska przejęcia kontroli nad Senatem przez Demokratów.

Buffett zmniejsza pozycje w sektorze bankowym

Berkshire nie ustaje i prowadzi bankową czystkę. Holding jeszcze mocniej zredukował swoje udziały w JPMorgan Chase, PNC Financial Services Group oraz Wells Fargo. Sprzedał również akcje warte 1,3 miliarda dolarów w Costco Wholesale Corporation – co oznacza, że Buffett nie skorzystał z mojej sugestii, by za jednym zamachem przejąć sprzedawcę detalicznego na poczet kolejnej transakcji „o wielkości słonia”. Ale akcje Costco wzrosły o 7 proc. do rekordowego poziomu od zakończenia trzeciego kwartału, sklep właśnie ogłosił specjalną dywidendę w wysokości 10 dolarów za akcję.

Tak czy siak, na pewno dobrze jest zobaczyć inwestora, który – cóż – znów inwestuje. Jeszcze przed uderzeniem pandemii, Buffett powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że odkąd skończył 11 lat, co roku nabywa akcje. Teraz ma 90 lat. To niewiarygodne, jak wirus – oraz nieumiejętność radzenia sobie z nim – zgasił w nim optymizm w sposób, w jaki nie zrobiły tego wojny, ataki terrorystyczne i inne recesje. Stany Zjednoczone jeszcze nie wyszły z kryzysu, ale są powody, by mieć nadzieję – i wydaje się, że to właśnie sugerują ostatnie posunięcia Buffetta.