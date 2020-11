"Pandemia nie zmienia naszej strategii. Uruchomiliśmy kolejną znaczącą inwestycję, wartą około 110 mln zł. KGHM postawił na czyste powietrze, efektywność energetyczną i zieloną energię. Tym zmieniamy z roku na rok obraz polskiego przemysłu. W każdym z tych obszarów mamy już znaczące osiągnięcia i plany na przyszłość" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.



Nowa instalacja w Hucie Miedzi Legnica przejmie wstępnie oczyszczone gazy technologiczne i skieruje je do istniejącej wieży absorpcyjnej SO2. Stamtąd opary o znikomej zawartości zanieczyszczeń będą emitowane do atmosfery. W gazie będzie jedynie tlen, azot, woda, dwutlenek węgla i odrobina dwutlenku siarki. Docelowo inwestycja zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń o 99%, podkreślono.



"Instalacja pozwoli przerabiać w hucie różnego rodzaju koncentraty w najwyższym reżimie środowiskowym. Jest to jeden z elementów programu BATAS, w którym dostosowujemy nasze instalacje do wymogów środowiskowych. To przełomowa inwestycja, nie tylko w Hucie w Legnicy, ale w całym KGHM" - dodał wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach.



Instalacja będzie się składała z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz wieży kalomelowej.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)