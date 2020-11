Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,78 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 8,43 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,79 mln zł w porównaniu z 68,52 mln zł rok wcześniej.



"Grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 9 miesięcy 2020 r. 56 789 tys. zł przychodów względem 68 517 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu własnego sprzedaży z 54 626 tys. zł (w pierwszych III kwartałach 2019 r.) do 42 624 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 14 165 tys. zł (13 891 tys. zł w analogicznym okresie w 2019 r.)" - czytamy w raporcie.



W pierwszych 9 miesiącach 2020 r. grupa zawarła 172 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, wobec 207 w analogicznym okresie 2019 r. Jednocześnie liczba lokali dla których zostały podpisane umowy deweloperskie i przedwstępne spadła w pierwszych III kwartałach 2020 r. o ponad 50% względem analogicznego okresu roku ubiegłego (z 228 w III kwartałach 2019 r. do 111 w III kwartałach 2020 r.). O spadku wolumenu sprzedaży przesądziły: pandemia COVID-19 oraz będące jej konsekwencją obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym, wpływające negatywnie na aktywność klientów i możliwość finalizowania decyzji zakupowych oraz mniejsza liczba lokali znajdujących się w pierwszych III kwartałach 2020 r. w ofercie (272 lokale względem 283 w III kwartałach 2019 r.), podano także.



"Emitent informuje jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 30 września 2020 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których w związku z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia bilansowego nie zostały rozpoznane przychody ze sprzedaży, wyniosła 88 313 tys. zł, w tym dla inwestycji realizowanych w: Lublinie - 14 907 tys. zł, Rzeszowie - 67 046 tys. zł, Przemyślu - 491 tys. zł i Tarnobrzegu - 5 869 tys. zł" - podano także.



Zdaniem zarządu, nie ma istotnego zagrożenia działalności grupy kapitałowej w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.



"Zarząd spółki jest przekonany, że będzie w stanie zapewnić grupie kapitałowej odpowiednie środki finansowe do obsługi zobowiązań finansowych i handlowych oraz niezakłóconego prowadzenia działalności, w tym realizacji projektów deweloperskich" - podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,01 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)