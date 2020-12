Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną w reakcji na optymizm inwestorów co do rychłego przyjęcia pakietu wsparcia dla amerykańskiej gospodarki. Na LME miedź w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 0,5 proc. do 7.820,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,08 proc. do 3,5470 USD za funt. W USA Kongres podjął działania w kierunku przyjęcia pakietu wsparcia dla gospodarki, a bodziec fiskalny mógłby znacząco wpłynąć na wzrost popytu na surowce. Inwestorzy są więc coraz bardziej przekonani co do tego, że demokratyczni i republikańscy prawodawcy sfinalizują w końcu projekt ustawy dotyczący stymulowania gospodarki. Propozycja wsparcia dla gospodarki opiewa na 748 mld USD. Tymczasem analitycy Fitch Solutions podwyższyli swoje prognozy cen miedzi na 2021 r. do średnio 6.800 USD za tonę z 6.300 USD/t poprzednio w reakcji na solidny popyt na miedź w Chinach i poprawiające się nastroje wśród globalnych inwestorów na rynkach metali. Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 32 USD do 7.782,00 USD za tonę.