"Poniedziałkowa sesja na GPW okazała się nadspodziewanie pozytywna dla inwestorów. Indeksy z warszawskiego parkietu mocno zwyżkowały, nawet pomimo tego, że w Stanach Zjednoczonych nie ma dzisiaj sesji giełdowej. Mocne wzrosty na GPW wynikały ze splotu sporej ilości dobrych informacji. Hitem poniedziałkowej sesji na GPW był na pewno sektor energetyczny, głównie za sprawą drożejących akcji jego przedstawicieli z WIG20, czyli PGE i Tauronu. Wzrosty tych spółek zostały wywołane przez informację, że PGE, Enea i Tauron podpisały w poniedziałek list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Duży wpływ na blisko 2-proc. wzrost WIG20 i jego powrót powyżej poziomu 2.000 pkt. miały też banki, które mocno zwyżkowały" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Jeżeli we wtorek amerykańscy inwestorzy wrócą na rynek w umiarkowanie dobrych nastrojach, to nie można wykluczyć, że w tym tygodniu WIG20 ruszy w kierunku 2.100 pkt., który jest teraz oporem dla indeksu krajowych blue chipów. Z zagrożeń warto zwrócić uwagę na sezon wyników w USA. Inwestorzy przede wszystkim oczekują na wyniki banków, tj. Goldman Sachs oraz Bank of America" - dodał.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 1,92 proc. do 2.023,74 pkt., WIG zwyżkował 1,73 proc. do 58.873,13 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,21 proc. do 4.196,95 pkt., a sWIG80 zyskał 1,49 proc. do 17.235,92 pkt. (najwyżej od listopada 2007 r.).

Obroty na GPW wyniosły 1.241 mln zł, z czego ok. 882 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach JSW (125 mln zł), CD Projektu (121 mln zł) oraz Mercatora (119 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,4 proc. Inwestorzy w USA mają wolne ze względu na Dzień Martina Luthera Kinga.

Reklama

Na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor energetyczny - w górę o 5,69 proc., a także branża telekomunikacyjna, zwyżkująca 3,03 proc.

Przez cały dzień na czele wzrostów w WIG20 była Jastrzębska Spółka Węglowa. Na koniec dnia kurs spółki zyskał 18,83 proc. do 33,63 zł. Akcje JSW są najwyżej od sierpnia 2019 r.

Rada nadzorcza JSW odwołała ze składu zarządu prezesa Włodzimierza Hereźniaka i powierzyła Arturowi Dyczko pełnienie obowiązków prezesa od 18 stycznia.

W poniedziałek mocno do góry poszły spółki z branży energetycznej: PGE zyskał 7,7 proc. do 7,442 zł, a Tauron zwyżkował 7,22 proc. do 3,15 zł. PGE, Enea i Tauron podpisały w poniedziałek list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Grupy chcą powołać spółkę celową, która będzie się ubiegać o nowe koncesje.

Nad kreską sesję zakończyły też wszystkie banki, a najmocniejszym z nich był Alior, który zwyżkował 4,69 proc. do 18,75 zł.

W czołówce poniedziałkowych wzrostów w WIG20 znalazł się również Cyfrowy Polsat, który zyskał 3,44 proc. do 31,26 zł. Akcje spółki są obecnie najdroższe w historii.

Dino Polska po ośmiu spadkowych sesjach, w poniedziałek zyskał 1,71 proc. do 262 zł.

W WIG20 stracił tylko CD Projekt - w dół 1,05 proc. do 253,5 zł.

Analitycy DM BDM, w raporcie z 11 stycznia, podnieśli rekomendację dla CD Projektu do "kupuj" z "redukuj", obniżając jednocześnie cenę docelową jednej akcji do 315 zł z 332 zł.

Liderami wzrostów w indeksie średnich spółek w poniedziałek były: Enea (w górę 5,27 proc.) oraz LiveChat (w górę 4,7 proc.).

LiveChat Software szacuje, że przychody grupy w trzecim kwartale roku finansowego 2020/2021 wyniosły 12,18 mln USD wobec 8,4 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 44,9 proc.

Wśród firm skupionych w mWIG40 najbardziej zniżkowały: Mercator - w dół 8,57 proc. oraz Biomed Lublin - strata 2,88 proc.

Grupa Mercator Medical podała w weekend, że według szacunków miała w czwartym kwartale około 369,7 mln zł zysku netto, około 413,6 mln zł wyniku EBITDA oraz 654,1 mln zł przychodów.

Dla porównania, w czwartym kwartale 2019 roku grupa odnotowała 0,7 mln zł straty netto, 7,6 mln zł wyniku EBITDA i 137,9 mln zł przychodów, a w trzecim kwartale 2020 roku wyniki grupy wyglądały następująco: 355,8 mln zł zysku netto, 390,9 mln zł EBITDA i 592 mln zł przychodów.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Games Operators - o 26,56 proc. oraz Polimex-Mostostal - o 15,81 proc.

Zarząd Games Operators poinformował o ustaleniu daty premiery gry "Rustler" na platformie Steam na 18 lutego 2021 w formule Early Access.

Z kolei najmocniej w dół, bo 3,66 proc., poszły akcje MLP Group.

Na szerokim rynku wyróżnia się m.in. Mostostal Zabrze, który wzrósł o blisko 17 proc. Spółka zależna Mostostalu Zabrze negocjuje zawarcie kontraktu, w którym wartość prac do zrealizowania w okresie około 3 lat, wynosi ponad 60 proc. wartości przychodów grupy w 2019 roku. List intencyjny w tej sprawie może być podpisany w styczniu.