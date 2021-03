Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,14 proc. do 4,0030 USD za funt.

Robotnicy w chilijskiej kopalni miedzi Los Pelambres, która należy do koncernu Antofagasta, odrzucili ofertę płacową przedstawioną przez władze firmy, co może doprowadzić do rozpoczęcia strajku z powodu sporu na tle wynagrodzeń.

Do tej pory przeprowadzono szereg negocjacji w sprawie płac - nie przyniosły one jednak oczekiwanego skutku, a sytuacja staje się patowa.

W ub. roku w Los Pelambres produkcja miedzi wyniosła 327,1 tys. ton.

Chilijskie kopalnie miedzi dostarczają 1/4 światowej produkcji tego metalu.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME staniała aż o 291 USD do 8.780,00 USD za tonę.

W ub. miesiącu ceny miedzi w Londynie wzrosły do najwyższego poziomu od 9 lat.

Teraz analitycy Citigroup oczekują, że ceny tego metalu osiągną rekordowy poziom 10,5 tys. USD za tonę w ciągu trzech miesięcy. UBS szacuje zaś, że miedź może dojść do 11 tys. USD za tonę.