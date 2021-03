"W 2020 roku zakończyliśmy bardzo trudny, szczególnie w tych pandemicznych warunkach, proces odbiorów końcowych większości kontraktów pozyskanych na przełomie 2016 i 2017 roku. Aktualnie zakończonych zostało (uzyskując Świadectwo Przejęcia) 11 z 14 pozyskanych w tym czasie kontraktów o łącznej wartości ok. 2,8 mld zł netto, na trzech (o łącznej wartości ok. 0,8 mld zł netto) trwają ostatnie procesy odbiorowe" - napisał Grabowski w liście załączonym do raportu rocznego.

"W rok 2021 wchodzimy zatem pełni dobrej energii, realizując prace budowlane na 9-ciu kontraktach pozyskanych w 2019 i 2020 roku, o łącznej wartości niemal 3 mld zł netto, posiadając młodą, ale już doświadczaną i kompetentną, kadrę pracowniczą zarówno w obszarze inżynieryjno-produkcyjnym, jak również nie mniej istotnym, obszarze wsparcia finansowo-prawno-organizacyjnego, wyposażeni w wysokospecjalistyczny sprzęt do robót torowych, w bardzo dobrej kondycji finansowej oraz z efektywnym wynikowo portfelem zamówień" - dodał.

Poinformował także, że spółka zależna Torpol Oil&Gas osiągnęła rekordową wartość portfela zamówień, która wyniosła ponad 93,2 mln zł netto na koniec 2020 roku, wobec 73,5 mln zł rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)