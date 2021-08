Reklama

Nowa linia produkcyjna została uruchomiona w hali należącej do PZL Sędziszów w Sędziszowie Małopolskim. Na linii produkowanych jest kilka rodzajów modułów PV różniących się kolorystyką, kształtem i wymiarami. Za certyfikację produktu oraz linii produkcyjnej odpowiada

niemiecki instytut certyfikujący TüV. Panele fotowoltaiczne wyprodukowane w Sędziszowie powinny trafić do sprzedaży na początku IV kwartału tego roku i będą dostępne m.in. w ofercie należącej do Grupy Unimot marki Avia Solar. Podczas procesu certyfikacji zostanie również zweryfikowana rzeczywista moc produkowanych paneli, która obecnie szacowana jest na 360-370 Wp dla największego modułu. Jest to

najbardziej popularna moc oferowanych na rynku paneli, podkreślono.

"Własna linia produkcyjna w pełni polskich paneli fotowoltaicznych wpisuje się doskonale w cele Grupy Unimot w obszarze rozwoju tego sektora. Postawiliśmy na sprawdzoną technologię i moc modułów cieszącą się największą popularnością wśród klientów, ponadto wykorzystujemy komponenty światowych liderów - między innymi 3M i Dow. Nasze panele, które już w październiku powinny być dostępne m.in. w ofercie Avia Solar, to przede wszystkim gwarancja pochodzenia, możliwość szybkiego serwisu i łatwego kontaktu z producentem.

Czas pandemii pokazał, że szczególnie teraz warto postawić na jakość i solidność lokalnego dostawcy. Wybierając polskie panele pochodzące z fabryki PZL Sędziszów, możemy liczyć na większą elastyczność zamówień w porównaniu do produktów azjatyckich, których zakup wiąże się z długim czasem dostawy i koniecznością pokrycia kosztów logistyki" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Panele fotowoltaiczne, które będą produkowane w fabryce PZL Sędziszów, opierają się na technologii krzemowej monokrystalicznej i zgodnie z zapewnieniami producenta będą odróżniały się od konkurencyjnych rozwiązań wysoką jakością - na linii produkcyjnej przeprowadzane będą testy i badania laboratoryjne, których wyniki będą następnie weryfikowane i przypisywane indywidualnie do każdego panelu fotowoltaicznego. Pozwoli to na pełną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, a także w obsłudze posprzedażowej, zaznaczono.

Wartość inwestycji Grupy Unimot na tym etapie wyniosła ok. 500 tys. euro. Obecna moc linii produkcyjnej wynosi 15 MW rocznie, co przekłada się na produkcję około 40 000 modułów fotowoltaicznych. Grupa Unimot nie wyklucza rozbudowy linii produkcyjnej w przyszłości.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

