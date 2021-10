Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 69,69 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 059,18 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 948,03 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2021 roku grupa osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 90,66 mln zł wykazując w tym zakresie przyrost wartości 59,7%. Marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 8,56% wobec 6% osiągnięte za I półrocze 2020.

"W ocenie zarządu Action S.A., największy wpływ na wyniki pierwszego półrocza 2021 wywarły pozytywne skutki zwiększonego popytu na towary oferowane przez podmioty grupy kapitałowej Action S.A., jak również pozytywne skutki zakończonej w roku poprzednim restrukturyzacji emitenta. Nie bez znaczenia były także czynniki wynikające z pandemii COVID-19" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Jak widać w pierwszym półroczu 2021 kontynuowaliśmy trend wzrostowy, który jest wynikiem działania Action w nowej strategii, na którą składa się różnorodna oferta IT i spoza IT wspierana przez zaawansowaną logistykę, nowoczesne systemy informatyczne i rozbudowane działania marketingowe. Te atuty wykorzystują nasi partnerzy, którzy dobrze odnaleźli się na rynku e-commerce w Polsce oraz zagranicą i tak jak my potrafią budować na nim dochodowy biznes. Jednocześnie umacnialiśmy swoją pozycję dystrybutora VAD i poprzez Action Business Center rozwijaliśmy ofertę dedykowaną dziś coraz szerszej grupie resellerów i instalatorów" - powiedział wiceprezes Actio Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.

Action podał, że w II połowie br. nadal oczekuje zwiększonego popytu na towary oferowane przez podmioty grupy w związku z: okresem jesienno-zimowym, który istotnie wypływa na zapotrzebowanie na produkty oferowane przez grupę, pozyskiwaniem nowych partnerów i produktów odpowiadających aktualnemu popytowi, dalszym rozwojem obsługiwanych przez grupę kanałów sprzedaży, trwającym zapotrzebowaniem na towary umożliwiające lub wspomagające pracę i naukę zdalną, utrzymującymi się wciąż zakłóceniami w światowych łańcuchach dostaw.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 62,74 mln zł wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 062,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)