"Na krajowym rynku akcji trzeci dzień spadków. Nie należy jednak panikować, skala korekty jest, póki co, niewielka, a indeksy mają jeszcze przestrzeń do jej kontynuowania. Ciekawie w tym otoczeniu zachowują się poszczególne spółki w WIG20. Warto zwrócić uwagę, że Dino wyznaczyło dziś nowy szczyt notowań, a na początku tygodnia Allegro zanotowało minimum. Negatywnie wyróżniał się dziś CD Projekt, gdzie inwestorzy zareagowali na przesunięcie premier" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"Także trzeci dzień trwa korekta na spółkach surowcowych, po tym jak spekulowano, że chińskie władze mają zająć się wysokimi cenami surowców. Ta informacja wywołała spory popłoch, ceny węgla i miedzi mocno spadły, co przełożyło się na notowania na GPW. Na niektórych krajowych spółkach węglowych trwające spadki są uzasadnione, ale na niektórych nie" - dodał.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,65 proc. do 2.427,35 pkt., WIG zniżkował o 0,54 proc. do 73.818,53 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,36 proc. do 5.611,67 pkt., a sWIG80 stracił 0,25 proc. do 21.491,12 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW traciła większość giełd europejskich, w tym najmocniej parkiet rosyjski - o blisko 2 proc. Niemiecki DAX stracił 0,3 proc. Amerykański S&P szedł w dół o 0,1 proc., a Nasdaq rósł o 0,2 proc.

Obroty na GPW szesnastą sesję z rzędu przekroczyły 1 mld zł i wyniosły 1.428 mln zł. Z tego na największe spółki przypadło 1.124 mln zł, przy czym handel skupiał się przede wszystkim na walorach CD Projektu (226 mln zł). Na kolejnych miejscach były Pekao i Allegro - po ok. 120 mln zł.

Poranne ok. 7-proc. spadki CD Projektu utrzymały się do końca dnia. Ostatecznie notowania zamknęły się 6,5 proc. pod kreską na poziomie 181 zł. Analitycy oceniają, że mocny spadek kursu CD Projektu po przesunięciu premiery gier na nowych konsolach jest uzasadniony. Największym rozczarowaniem jest data debiutu nowego "Wiedźmina 3", który nie skorzysta na premierze drugiego sezonu serialu Netfliksa.

W środę CD Projekt poinformował, że przesuwa premiery swoich gier w wersjach na konsole nowej generacji: "Cyberpunk 2077" ma pojawić się w I kw. 2022 r., a "Wiedźmin 3" kwartał później. Oba tytuły były wcześniej zapowiadane na końcówkę bieżącego roku.

Traciła zdecydowana większość indeksów sektorowych (11 z 15), w tym producenci gier spadli o 3 proc.

Mocniej, bo o 6,2 proc, i przy wyższych obrotach traciły spółki górnicze, wśród których 6,1-proc. spadek zanotował KGHM. Obroty na miedziowej spółce przekroczyły 100 mln zł.

Trzecią sesję z rzędu traciły notowania JSW. Tym razem kurs spadł o 6,1 proc. do 51,6 zł, przy obrotach przekraczających 55 mln zł. Notowania węgla na giełdzie w Rotterdamie spadały o kilkanaście proc., a od szczytu z początku października są o blisko 50 proc. niżej.

W czwartek na krajowym rynku mocno traciły także pozostałe spółki związane z węglem. Największy spadek na GPW zanotował Coal Energy - jego akcje poszły w dół o 21,5 proc., Bumech tracił na zamknięciu 17 proc., a notowana w sWIG80 Bogdanka poszła w dół o 11 proc. Wszystkim spadkom towarzyszyły podwyższone, wielomilionowe obroty.

Mercator po lekkim środowym odreagowaniu wrócił do spadków. Kurs spadł o 7 proc. do 103,2 zł i znalazł się najniżej od roku.

Przy wysokich obrotach, przekraczających 100 mln zł, tracił także PKN Orlen - poszedł w dół o blisko 3 proc.

Czterema rosnącymi sektorami były: telekomy (+1,8 proc.), odzież (+1,5 proc.), informatyka (+0,8 proc.) oraz banki (+0,7 proc.), za co odpowiadały spółki notowane w WIG20.

Cyfrowy wzrósł o 2,2 proc. - najmocniej w indeksie. LPP zwyżkowało o 1,8 proc.

PKO BP i Pekao poszły w górę o nieco ponad 1 proc. Pekao przy drugich obrotach na rynku (120 mln zł) poprawiło 3-letnie maksimum do 124,1 zł.

Z kolei Asseco poprawiło ponad 20-letnie maksimum do 99,2 zł, rosnąc o 1,7 proc.

Dino zyskało 1,6 proc. wyznaczając nowy historyczny szczyt (374 zł) mimo informacji, że Marshall Wace LLP posiada pozycję krótką netto na 0,50 proc. akcji spółki.

W mWIG40 na koniec dnia najmocniej rosła Amica Wronki - w górę o 4,2 proc. Notowania odbiły po trwających od miesiąca spadkach.

O 7,2 proc. zniżkował Asbis, którego kurs na poprzedniej sesji znajdował się blisko historycznego maksimum. Przed czwartkowym otwarciem spółka podała, że jej skonsolidowane przychody wyniosły we wrześniu 2021 roku ok. 244 mln USD i były o ok. 5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji w trakcie sesji podwyższoną zmienność notowały walory Getin Holdingu. Kurs wahał się od 1,35 do 1,65 zł i ostatecznie wzrósł o 9 proc. do 1,48 zł. Obroty zbliżyły się do 12 mln zł.

Mocniej w indeksie rósł tylko Airway Medix. Choć spółka nie podała żadnego komunikatu, to kurs poszedł w górę o 20 proc. przy 1,2 mln zł obrotów. Całość czwartkowego wzrostu zrealizowała się w ostatnich 1,5 godz. notowań.

Na szerokim rynku 37-proc. wzrostem przy braku komunikatu wyróżnił się Milkiland.