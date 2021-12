"Za nami jednoznacznie pozytywna sesja na GPW, u której podstaw stoi zdecydowana poprawa nastrojów na rynkach bazowych związana ze zmniejszeniem obaw dotyczących nowego wariantu wirusa. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że obecne informacje na ten temat nie są pełne, a tym samym należy do nich podchodzić z ostrożnością” - powiedział PAP Biznes analityk DM BNP Paribas Bank Polska, Szymon Nowak.

"Obecnie inwestorzy będą zwracać uwagę na przyszłotygodniowe posiedzenie FED i jutrzejszą decyzję RPP. Konsensus DM BNP Paribas dotyczący decyzji RPP, to podwyżka stóp o 50 pb. Jeśli podwyżka byłaby niższa, to może to negatywnie wpłynąć na mocno reprezentowany w głównych indeksach sektor bankowy, a tym samym na koniunkturę na naszym parkiecie" - dodał analityk.

Jego zdaniem ewentualne pokonanie przez WIG20 lokalnego oporu w okolicach 2.230 pkt. może być kluczowe dla koniunktury na najbliższych sesjach.

"Pewnym cieniem dla dzisiejszej sesji może być fakt, iż cała zwyżka na głównych, krajowych indeksach dokonała się w pierwszych 90 minutach handlu, a przez resztę sesji najważniejsze indeksy ugrzęzły w konsolidacjach, pomimo systematycznie powiększających się wzrostów na rynkach rozwiniętych. Być może więc na WIG20 działa znajdujący się w okolicach 2.230 lokalny opór, którego ewentualne pokonanie byłoby kluczowe dla koniunktury na najbliższych sesjach” – powiedział.

WIG20 zakończył wtorkowe notowania wzrostem o 1,85 proc. do 2.231,12 pkt., WIG zwyżkował o 1,69 proc. do 68.979,12 pkt.

Reprezentujący spółki o średniej kapitalizacji mWIG40 zamknął sesję wzrostem o 1,62 proc. do 5.433,17 pkt. Relatywnie słabsze były spółki skupione w sWIG80, a ich indeks zyskał 0,67 proc. do 20.278,21 pkt.

W momencie zamknięcia wtorkowych notowań na GPW w Europie panowały pozytywne nastroje, a główne indeksy znacząco rosły.

W tym czasie DAX rósł o 2,68 proc., francuski CAC 40 zwyżkował o 2,84 proc., a brytyjski FTSE 250 zyskiwał na wartości o 1,68 proc.

Główne indeksy amerykańskie w czasie zamknięcia GPW zwyżkowały, w tym najmocniej skupione w Nasdaq100 spółki technologiczne, których indeks rósł o 2,78 proc. S&P500 zyskiwał 2,2 proc., a DJI 1,67 proc.

W ujęciu sektorowym najmocniejsze na wtorkowej sesji były spółki z sektora górniczego (5,25 proc.), związane z mediami (4,81 proc.) oraz farmaceutyczne (4,26 proc.).

Wśród zniżkujących sektorów najbardziej stracił sektor energetyczny (-0,65 proc.) oraz telekomunikacyjny (-0,42 proc.)

Spośród spółek z WIG20 najmocniejsze były spółki, które na przestrzeni ostatnich tygodni mocno traciły na wartości i nie zdążyły jeszcze odreagować tych spadków. W tym gronie wyróżniało się Allegro, które wyraźnie zyskiwało na wartości od początku notowań zamykając się na 7,31-proc. plusie. Allegro było też liderem aktywności inwestorów z obrotami na poziomie 170 mln zł.

Przy płaskich na ostatnich sesjach cenach miedzi, o 5,48 proc. zyskał we wtorek KGHM, a jego kurs naruszył ostatni, lokalny szczyt z 1 grudnia br.

O 4,2 proc. wzrósł również kurs drugiego reprezentanta sektora górniczego, czyli JSW, a cały sektor był liderem wzrostów na wtorkowej sesji.

Mocno zachowywały się również spółki paliwowe, z których Lotos zyskał 3,34 proc., a PKN 3,83 proc.

W czasie sesji PKN Orlen i Synthos Green Energy poinformowały o podpisaniu umowy inwestycyjnej zakładającej utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych. Podpisana umowa zakłada szeroki zakres działalności spółki obejmujący m.in. promocję technologii, wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a w końcu także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

Prezes PKN Orlen liczy, że pierwszy reaktor w Polsce powstanie w 2029 roku.

Spośród tracących we wtorek składników WIG20 od początku sesji wyróżniały się akcje Orange Polska, które zamknęły się na 1,85-proc. minusie.

Po sesji Orange Polska poinformował, że podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1.400 pracowników. Efekt finansowy wynikający z umowy zostanie uwzględniony w wynikach czwartego kwartału 2021 r.

W drugiej części sesji podaż uaktywniła się na spółkach z sektora energetycznego, z których Tauron stracił 2,05 proc., a PGE 0,6 proc.

Spośród średnich spółek wchodzących w skład mWIG40 o 7,77 proc. do 76,3 zł wzrosły akcje Mabionu, który po kilku dniach korekty próbuje wrócić do rozpoczętego w połowie listopada ożywienia.

Wzrosty z początku notowań utrzymał i powiększył Famur, który zamknął wtorkową sesję zwyżką o 8,06 proc. przy sięgających 4,2 mln obrotach. Był to największy wzrost spośród spółek z mWIG40.

Mocno wzrosły również akcje Kruka, który po dwóch sesjach spadków zyskał 7,06 proc. do 364 zł, przy przekraczających 14,7 mln obrotach. Cena akcji zbliżyła się do lokalnych maksimów z 2 grudnia.

Spośród zniżkujących, wchodzących w skład mWIG40 spółek spadki utrzymały mBank i Bank Millenium, które zamknęły sesję odpowiednio na minusie o 2,46 proc. i 2,82 proc. Obroty na tych spółkach były największe spośród spółek wchodzących w skład mWIG40.

O 2,65 proc. zniżkował również Biomed Lublin, który utrzymał skalę spadku z pierwszych godzin sesji.

Spośród skupionych w sWIG80 spółek najbardziej, o 8,33 proc. zyskały akcje Action, a ich kurs wybił się górą z budującej się od końca listopada konsolidacji.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 5 grudnia, podnieśli cenę docelową akcji spółki do 22,6 zł z 20,7 zł poprzednio i nadal rekomendują "kupuj".

W pierwszej trójce zwyżkujących spółek z sWIG80 były również Auto Partner (4,92 proc.) oraz AB (4,58 proc.), który zanotował piątą wzrostową sesję z rzędu.

Spadki z pierwszych godzin sesji utrzymały INC oraz Ryvu Therapeutics, które straciły odpowiednio: 3,55 oraz 3,71 proc.

Spośród zniżkujących składników sWIG80, największe obroty zanotowały akcje CI Games, które spadły o 1 proc. do 1,578 zł i zbliżyły się do ustanowionych 26 listopada lokalnych minimów.