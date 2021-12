Reklama

Przekroczenie 50 MWp mocy wytwórczych elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech jest kamieniem milowym dla grupy. Projekt ten jest pierwszym europejskim, po uruchomieniu w sierpniu 2021 roku dwóch projektów handlowych w Leeton w Australii, podano.

"To dla nas wyjątkowe wydarzenie. Oddajemy do użytku pierwszą elektrownię w ramach portfela własnego na Węgrzech, która będzie działać bez żadnego wsparcia państwa. To także pierwsza europejska elektrownia grupy wpisująca się w naszą nową strategię rynkową, zakładającą rozwój i budowę elektrowni fotowoltaicznych, które działają konkurencyjnie na rynku energii. Ostatnie zmiany rynkowe oraz przewidywania dotyczące cen energii na rynkach europejskich potwierdzają nasze podejście rynkowe. Ekonomika naszej pierwszej europejskiej elektrowni handlowej pokazuje potencjalną wartość tkwiącą w naszym dynamicznie rozwijającym się portfelu projektów deweloperskich, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy niezwykle zmotywowani, aby zrealizować nasz cel, jakim jest dodanie ponad 500 MWp mocy wytwórczych do naszego portfela elektrowni fotowoltaicznych przed końcem 2024 r." - powiedział CEO Photon Energy Group Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Nowa elektrownia zajmuje powierzchnię ponad 2,2 hektara i wykorzystuje dwustronne moduły fotowoltaiczne zamontowane na jednoosiowych trackerach.

Przewidywana, całkowita roczna produkcja energii wyniesie około 2,1 GWh, co odpowiada oczekiwanym rocznym przychodom w wysokości 420 tys. euro w oparciu o bieżące ceny węgierskich kontraktów terminowych na energię elektryczną w 2022 r. Biorąc pod uwagę profil produkcji energii elektrycznej w elektrowni, istnieje potencjał do generowania jeszcze wyższych przychodów w 2022 r., podano.

" Koszt budowy elektrowni wyniósł 1 mln euro. To pierwsza inwestycja finansowania dzięki wpływom z listopadowej emisji zielonych obligacji EUR 2021/2027 o wartości 55 mln euro i kuponie 6,5%" - czytamy także.

Energia będzie sprzedawana na rynku krajowym na zasadach handlowych. Oznacza to, że spółka nie zawarła umów zakupu energii (PPA). Mogą one jednak odgrywać rolę w przyszłej strategii zarządzania przychodami z tych aktywów, wraz z innymi opcjami zabezpieczającymi.

Nowa elektrownia grupy została zaprojektowana oraz zbudowana przez spółkę zależną Photon Energy Solutions HU Kft. Kolejna ze spółek zależnych grupy - Photon Energy Operations HU Kft - zapewni długoterminowe usługi monitorowania, eksploatacji i utrzymania elektrowni, zakończono.

Globalnie grupa posiada i eksploatuje 87 elektrowni o łącznej mocy 90,6 MWp.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)