To był burzliwy rok na giełdach. Rajdy części spółek, które w czasie lockdownu zyskiwały najwięcej oraz firm zajmujących się energią odnawialną zostały ograniczone, a wiele nowych ofert na rynku notowało spadki. Akcje banków i szwedzkich firm poszybowały w górę, jednak naprawdę pokaźne zyski notował dealer zegarków Rolex i sprzedawca samochodów, który zajmuje się też naprawą i wymianą szyb samochodowych. Analitycy Bloomberga przyjrzeli się niektórym z największych giełdowych zwycięzców i przegranych 2021 roku

Banki

UniCredit (+75 proc.), SocGen (+71 proc.), Sabadell (+61 proc.)

Banki osiągnęły najlepsze wyniki w indeksie Stoxx Europe 600 w tym roku. Ich akcje rosły, gdy wyższa niż oczekiwano inflacja napędzała przewidywania dotyczące podwyżek stóp procentowych. Po tym, gdy Bank Anglii podwyższył stopy w zeszłym tygodniu, jastrzębie nastawienia ze strony Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej USA mogą dalej poprawiać nastroje. Sektor korzysta również z niższych szacunków dotyczących strat kredytowych, ponieważ gospodarka ożywia się i zwiększa aktywność konsumentów po złagodzeniu blokad. Dużym zagrożeniem dla sektora może być natomiast szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omicron.

Akcje szwedzkich spółek

EQT (+145 proc.), Vitrolife (+142 proc.), AddLife (+139 proc.), SBB (+120 proc.), MIPS (+119 proc.)

W pierwszej 10 najlepszych spółek Stoxx 600 w tym roku, aż pięć firm pochodzi ze Szwecji.

Grupa private equity EQT AB nadal czerpie korzyści z rosnącego tempa pozyskiwania kapitału i zawierania transakcji od czasu pierwszej oferty publicznej w 2019 r., chociaż wzrosty akcji zostały ograniczone w tym miesiącu z powodu obaw dotyczących otoczenia regulacyjnego.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) zyskiwały dzięki ogólnosektorowej zwyżce szwedzkich akcji. Vitrolife AB powinien otrzymać impuls wzrostowy w wyniku ożywienia na rynku leczeniu niepłodności, który został zakłócony przez pandemię. Inni wielcy zwycięzcy to zajmująca się naukami przyrodniczymi firma AddLife AB i producent kasków sportowych Mips AB.

Szwajcarskie zegarki

Watches of Switzerland Group (+137%)

Blokady pozostawiły w kieszeniach wielu Brytyjczyków wolną gotówkę, bo kontakty towarzyskie zostały znacznie ograniczone. Skorzystała na tym Watches of Switzerland Group, która prowadzi własne sklepy z zegarkami, a także sklepy marki Rolex. Według analityków z Bank of America dobra pasa może trwać nadal, za sprawą ekspansji w USA, która może prowadzić do dalszych wzrostów.

Grupa D’Ieteren (+137%)

Brukselski dealer samochodowy D’Ieteren rósł szybciej niż inni z sektora motoryzacyjnego na rynku giełdowym, czerpiąc korzyści z zainteresowania inwestorów swoją jednostką naprawy szyb samochodowych Belron, która obsługuje takie marki jak Autoglass. Belron odnotował w sierpniu organiczny wzrost sprzedaży o 29 proc..

Zwycięzcy lockdownów w odwrocie

Delivery Hero (-24 proc.), Deliveroo (-45 proc.), TeamViewer (-73 proc.), Sinch (-19 proc.)

Tak zwani zwycięzcy lockdownów, którzy w 2020 r. notowali największe zyski, w 2021 r. znaleźli się wśród giełdowych maruderów, ponieważ inwestorzy stracili zaufanie do perspektyw ich wzrostu w miarę ponownego otwierania się gospodarek.

Pogrom wśród dostawców żywności nasilił się w tym miesiącu po tym, jak Unia Europejska zaproponowała nowe zasady dotyczące zatrudniania kurierów przez firmy.

Akcje innych firm, które zyskiwały w czasie blokad, borykały się też z innymi problemami, jak na przykład kosztowna umowa TeamViewer AG na sponsoring angielskiego klubu piłkarskiego Manchester United. Jednak perspektywa wprowadzania ponownych ograniczeń związanych z koronawirusem może znów odwrócić losy tych akcji.

Energia odnawialna

Siemens Gamesa (-37 proc.), Vestas Wind Systems (-33 proc.)

Rosnące ceny surowców, wyższe koszty transportu i dłuższe czasy realizacji uderzyły w marże firm związanych z branżą energii odnawialnej. Co więcej, wydaje się, że inwestorzy przyjęli teraz bardziej wyważone podejście do ekologicznego inwestowania po fali entuzjazmu, jaka miała miejsce w zeszłym roku.

Niektóre spółki powiązane ze zrównoważonym rozwojem weszły w 2021 r. z niezbyt zrównoważonymi wycenami - powiedział Lewis Grant, menedżer globalnego portfela akcji w Federated Hermes.

IPO

THG (-72 proc.), Auto1 (-46 proc.), Allegro.eu (-54 proc.), InPost (-36 proc.)

Wielu giełdowych debiutantów nie poradziło sobie z zawirowaniami. Połowa z 10 spółek z największymi stratami w Stoxx 600 w tym roku pojawiła się na giełdzie w ciągu ostatnich 15 miesięcy. Jedna z nich, firma e-commerce THG Plc, została w tym tygodniu wyrzucona z indeksu. Na iście najgorszych firm znalazły się polskie m.in. Allegro i InPost.

Prężne rynki akcji przyciągają firmy, które „mogą nie być gotowe do wejścia na rynek” - powiedziała Pia Haak, dyrektor ds. inwestycji w zarządzającym aktywami Swedbank Robur.

Atos (-51 proc.)

Akcje Atos SE potaniały w kwietniu po tym, jak francuska firma informatyczna ujawniła, że audytorzy wykryli błędy księgowe w dwóch jej amerykańskich podmiotach. Rewelacje pojawiły się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Atos ogłosił, że odstąpi od umowy kupna amerykańskiego rywala DXC Technology Co.