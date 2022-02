"Za nami ciekawa sesja na giełdzie w Warszawie, gdzie na bazie globalnego risk-on, nasze główne indeksy wyraźnie zyskały na wartości. Gwiazdami sesji były głównie spółki, które na przestrzeni ostatnich tygodni zachowywały się słabo czy bardzo słabo. Warto tutaj wspomnieć o dużych wzrostach Mercatora, JSW, a także z mWIG40 - Polenergii czy Ten Square Games" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Analityk wskazał również na dobrze zachowujący się sektor bankowy, co w krótkim terminie może być grą pod czwartkowe posiedzenie Narodowego Banku Czech, czy też w nieco dłuższym terminie - pod przyszłotygodniowe posiedzenie RPP, które odbędzie się 8 lutego.

Jeśli chodzi o otoczenie rynkowe, Kozłowski wskazał na postępującą, jego zdaniem, deeskalację napięcia na linii Ukraina – Rosja, i w tym świetle - na umacniającego się względem dolara rosyjskiego rubla.

Pytany o perspektywy krajowego rynku, analityk wskazał na sprzyjające, według niego, warunki dla kontynuacji wzrostów na warszawskim parkiecie i wskazał na strefę oporu rozciągającą się od 2.270 pkt. do 2.300 pkt. dla WIG20, jako na istotną dla dalszego trendu.

"Moim zdaniem, jesteśmy w sprzyjającym dalszym wzrostom oknie czasowymi, i pytanie - czy rynek to wykorzysta. Widzimy również wsparcie ze strony umacniającego się złotego, i jeśli kurs USD/PLN przełamałby w dół poziom 4,0, to byłby to pozytywny sygnał dla rynku. Na WIG20 ważne opory widzę w strefie 2.270-2.300 pkt. i jej ewentualne pokonanie mogłoby otworzyć drogę nawet do ataku na październikowe szczyty" – powiedział Kozłowski.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,29 proc. do 2.252,92 pkt., a WIG zyskał 1,33 proc. i wyniósł 68.875,71 pkt. O 0,60 proc. wzrósł reprezentujący małe spółki sWIG80, zamykając sesję na poziomie 19.806,91 pkt. Najmocniej zyskał zaś reprezentujący średnie spółki mWIG40, zwyżkując o 1,75 proc. do 5.267,56 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,32 mld zł, a z tego 1,11 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,21 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 0,51 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał o 0,61 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł 0,16 proc., S&P500 zwyżkował o 0,2 proc., a DJI minimalnie, o 0,08 proc. tracił na wartości.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 12 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG Górnictwo (2,61 proc.), WIG Budownictwo (2,05 proc.) oraz WIG.GAMES (1,97 proc.).

Straciły tylko dwa sektory: WIG Leki spadł o 0,75 proc., a WIG Paliwa zniżkował o 0,2 proc.

W WIG20 liderem wzrostów od początku sesji były: JSW i Mercator, które na zamknięciu zyskały 11,7 proc. i 15,94 proc. Dodatkowo na akcjach JSW aktywność inwestorów była największa z całego rynku, a obroty sięgnęły 152 mln zł.

Mocne od początku notowań były również akcje Dino, które na zamknięciu zanotowały 3,33 proc. zwyżkę i kosztowały 322,9 zł, przy sporych, sięgających 84 mln zł obrotach.

Ponad 2 proc. wzrosty zanotowały również: PKO BP (2,52 proc.), CD Projekt (2,71 proc.) oraz Santander Bank Polska (2,84 proc.). Przed sesją Santander poinformował, iż według wstępnych danych zysk netto grupy w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 193,6 mln zł z 81,5 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali, że zysk wyniesie 188,7 mln zł. Przedstawiciele banku poinformowali również, iż Santander Bank Polska chce wypłacić dywidendę z zysku za 2021 rok oraz z zatrzymanych zysków z lat poprzednich.

Wśród tracących na wartości składników WIG20 najmocniej zniżkował kurs CCC, który spadł o 3,03 proc. do 73,7 zł i przy dużych obrotach testował styczniowe minimum. Po wtorkowej sesji spółka poinformowała, iż według szacunków, grupa w czwartym kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie listopad-styczeń, miała 26 mln zł zysku EBITDA i 113 mln zł straty operacyjnej. Przed rokiem CCC miało 166 mln zł straty operacyjnej i 39 mln zł straty EBITDA. Przychody wzrosły w tym czasie o 46 proc. do 2,04 mld zł.

Słabość z pierwszych godzin sesji kontynuowały spółki z branży energetycznej. Na zamknięciu kurs PGE spadł o 1,06 proc., a Tauron stracił 0,37 proc.

Po wahaniach w okolicach poziomu odniesienia, spadkami zakończyły środową sesję Allegro (-0,81 proc.) oraz PKN Orlen (-0,59 proc.), który pogłębia słabość względem WIG20.

W mWIG40 liderem wzrostów na półmetku notowań i na zakończeniu sesji były akcje Polenergii, które w ostatnich tygodniach mocno traciły na wartości. Na zamknięciu środowych notowań spółka zyskała 13,82 proc. jednak przy relatywnie niskich, sięgających 0,8 mln zł obrotach.

W czołówce liderów środowej sesji utrzymały się również akcje Banku Handlowego i AmRestu, które zyskały odpowiednio 5,47 oraz 5,91 proc. Kurs Banku Handlowego zamknął się na 67,5 zł i ustanowił nowe, 52-tygodniowe maksima.

Spośród zniżkujących składników mWIG40 najwięcej, 4,71 proc. stracił Mabion, a ok. 0,9 proc. zniżki zanotowały Huuuge oraz PKP Cargo.

W sWIG80 liderem wzrostów było Rafako, które zamknęło się na 12,08 proc. plusie przy dużych, sięgających 7 mln zł obrotach. Na zamknięciu kurs tych akcji notowany był na 1,67 zł i osiągnął nowe, 52-tygodniowe maksimum.

O ponad 6 proc. zyskały z kolei akcje Bumechu, Grodna oraz Agory i uplasowały się na kolejnych miejscach w tabeli spółek z sWIG80 zyskujących najmocniej na środowej sesji.

W tym segmencie rynku najsłabiej zachowywały się natomiast akcje Skarbiec Holding oraz Astarty, które straciły odpowiednio: 3,93 oraz 2,73 proc.