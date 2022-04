Główne europejskie akcje wyceniane były w tym tygodniu na lekkim minusie. Tymczasem indeks Nasdaq Composite amerykańskiego sektora technologicznego stracił w środę 1,21%, wymazując prawie połowę swoich wcześniejszych zysków tygodnia. Niepewność co do dalszego rozwoju konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i rozmów pokojowych jest nadal wysoka, energia pozostaje droga, a ceny surowców niestabilne. Wszystko to powoduje, że zarówno koszty producentów, jak i budżety gospodarstw domowych kruszą się i rozszerzają rosnące ryzyko na sprzedaż detaliczną. W takich momentach oczekuje się spowolnienia w inwestycjach w akcje. Globalni inwestorzy częściowo przenoszą się na kontrakty na złoto.

Fundusze prywatne, które nie wykazywały dużego zainteresowania kupnem złota po obecnej wysokiej cenie wynoszącej 1950 USD za uncję troy lub wyższej. Mogą czekać na okazję do inwestowania w kontrakty terminowe na złoto. Jest to spowodowane spadkiem ceny złota poniżej 1900 USD. Swoją rolę odegrał również agresywny popyt na amerykańskie obligacje skarbowe. Reklama Reklama Na dłuższą metę złoto zachowuje przestrzeń do szturmu na szczyty powyżej 2100 dolarów za uncję. Na początku marca był bardzo blisko tych poziomów. Jednak z biegiem czasu taka perspektywa może wyglądać bardziej realistycznie, ponieważ inwestycje w metale szlachetne i niektóre akcje spółek o dużej kapitalizacji stanowią obecnie nowoczesne wehikuły inwestycyjne. Czasami dołączają do nich Treasuries. Aby uniknąć inflacyjnej deprecjacji zarówno euro, jak i dolara, inwestorzy przestawiają się na złoto oraz ograniczoną liczbę akcji dobrze zarabiających przedsiębiorstw. Na przykład akcje Apple są powyżej średniego poziomu rynku, pomimo zmniejszenia podaży komponentów z powodu tymczasowych blokad związanych z COVID w Szanghaju i kilku innych chińskich miastach. Cena akcji Apple'a wynosząca 177,77 USD jest obecnie o ponad 17% wyższa od najniższych poziomów z marca. Akcje Tesli na poziomie około 1095 USD są o prawie 45% wyższe w porównaniu do 15 marca. Uwagę inwestorów zwróciły aktywa konglomeratu lotniczego Boeinga, które w środę zamknęły się na zielono po tym, jak China Southern zamówiło 103 odrzutowce Max do 2024 r., a 39 z nich ma zostać dostarczonych w tym roku. Jednak niektóre akcje z najpopularniejszego sektora technologicznego były mniej interesujące. Micron Technology stracił początkowe zyski z pierwszych dwóch dni w tym tygodniu po swoim sprawozdaniu finansowym. Tym samym spadł o ponad 3,5% w stosunku do swoich maksimów po lepszych niż oczekiwano wynikach kwartalnych, a pozytywne prognozy dotyczące przyszłości zostały później obciążone obawami o niesprzyjające otoczenie makro. Niektóre akcje spółek sektora konsumenckiego również się zatrzymały, podczas gdy inne mogą jeszcze spaść, odczuwając konsekwencje porzucenia ich rosyjskich, ukraińskich i białoruskich rynków zbytu. Szwedzki H&M (Hennes & Mauritz) spadł w czwartek o ponad 10% po tym, jak ogłosił swoje kwartalne zyski poniżej oczekiwań analityków, a także z powodu problemów z łańcuchem dostaw i zawieszonych inwestycji w okresie styczeń-marzec 2022 r. Grupa H&M uzyskała zysk przed opodatkowaniem w wysokości zaledwie 282 milionów koron, po stracie 1,39 miliarda koron rok wcześniej. Jednak nadal jest to znacznie poniżej średniej prognozowanej przez analityków ds. zysku 1,04 miliarda koron ankietowanych przez Refinitiv. Nawet wyłączając Rosję, Białoruś i Ukrainę, gdzie H&M tymczasowo zamknął swoje sklepy, marcowy wzrost wyniósł podobno około 11% rok do roku, co było wolniejsze niż ogólnie w pierwszym kwartale. Rosja odpowiadała za około 4% całej sprzedaży grupy. Firmy, które szybko zareagowały wycofywaniem się lub wstrzymaniem po rosyjskiej inwazji, na bieżąco monitorują sytuację, jednak skala całkowitego niedoboru gotówki może być większa niż pierwotnie przewidywały rynki. Więcej szczegółów na stronie Brokera Esperio Aleksander Boltyan, analityk w firmie Esperio