"W poniedziałek WIG20 był zdecydowanie silniejszy od rynków zagranicznych i to zarówno w porównaniu do głównych parkietów europejskich, jak i indeksów z regionu. To cieszy szczególnie po słabym piątku i pokazuje, że spadek zainteresowania inwestorów polską giełdą nie jest przesądzony" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski

"Niestety prognozy na najbliższe dni mogą być co najwyżej ostrożne, szczególnie jeśli patrzymy na to co się dzisiaj dzieje na rynku w USA (notuje wyraźne spadki – PAP). Problemem nadrzędnym są tam dalsze wzrosty rentowności obligacji i trudno się spodziewać w tej kwestii jakiejś znaczącej poprawy, co najmniej do majowego posiedzenia Fed. Przy takim założeniu, kwiecień w jego drugiej połowie może być raczej nerwowy i bez wyraźnego kierunku" – dodał analityk DI Xelion.

Zdaniem Cisowskiego dla rynku ważny będzie rozpoczynający się sezon publikacji wyników, które powinny pokazać kto sobie radzi z presją inflacyjną, a kto będzie miał z nią problemy.

"Nasz rynek ze względu na strukturę sektorową może lepiej radzić sobie z presją inflacyjną, jednak pomimo tego obawiamy się, że najbliższe tygodnie dla GPW nie będą jakieś super pozytywne. Naszym zdaniem wyczerpał się szybki popyt płynący z zagranicy pochodzący od inwestorów wycofujących się z Rosji, a obecnie beneficjentem mogą być rynki bliskowschodnie" – powiedział analityk.

Zdaniem analityka same banki w tak trudnym otoczeniu, kiedy będzie prawdopodobnie spadał wzrost gospodarczy, nie będą w stanie mocniej pozytywnie oddziaływać na polską giełdę.

"Spodziewamy się, że już w II kwartale możemy zobaczyć wyraźny spadek inwestycji oraz konsumpcji i te czynniki naszemu rynkowi będą ciążyły" – podsumował analityk DI Xelion

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,75 proc. do 2.121,65 pkt., WIG zwyżkował o 1,22 proc. do 64.494,30 pkt. Spośród indeksów małych i średnich spółek o 0,24 proc. do 4.720,27 pkt. urósł mWIG40, a sWIG80 jako jedyny z głównych indeksów spadł o 0,12 proc. do 19.616,42 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,057 mld zł, z czego 0,814 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały przeważnie negatywne nastroje. DAX spadał o 0,63 proc., francuski CAC 40 po wcześniejszych wzrostach wrócił w okolice poziomu odniesienia, a brytyjski FTSE 250 szedł w dół o 0,33 proc.

Na rosyjskiej giełdzie RTS tracił 5,68 proc. do 1.018,69 pkt.

W czasie zamykania krajowego parkietu indeksy giełd amerykańskich zniżkowały. Nasdaq100 spadał o 1,95 proc., S&P500 tracił 1,14 proc., a DJI szedł w dół o 0,45 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 7 z 14 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Energetyka (4,14 proc.), WIG-Paliwa (3,28 proc.) oraz WIG-Górnictwo (2 proc.).

Najmocniej zniżkowały WIG-Media (-1,67 proc.), WIG-Nieruchomości (-1,03 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-0,78 proc.).

W WIG20 podczas całych poniedziałkowych notowań w gronie liderów wzrostów utrzymywał się Lotos, który zamknął sesję na 5,73 proc. plusie, czyli w okolicach szczytu z listopada 2021 roku. Mocny był także PKN Orlen, a jego kurs poszedł w górę o 3,55 proc. do 78,7 zł i utrzymał się w obrębie budującej się od początku marca br. konsolidacji. Górne ograniczenie tego trendu bocznego znajduje się w okolicach 79,35 zł.

Najmocniej w WIG20 zyskały akcje PGE (6,07 proc.)i była to ich najmocniejsza sesja od marcowych szczytów. Jak poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele PGE, spółka postuluje zmiany w systemie EU ETS, które wpłynęłyby na ustabilizowanie cen uprawnień do emisji CO2 i wspierały transformację energetyczną.

Wyraźnie wzrostową sesję zanotował również CD Projekt (2,87 proc.), a jego kurs próbuje kontynuować budowanie tworzącego się od drugiej połowy marca trendu bocznego. CD Projekt w najbliższy czwartek opublikuje raport roczny za 2021 rok.

W gronie liderów wzrostów w gronie blue chipów były także akcje JSW (2,99 proc.) oraz PZU (2,8 proc.), a najmocniej z banków, o 2,38 proc. zyskał Santander Bank Polska.

Po chwilowej poprawie nastrojów podczas przedpołudniowego handlu, spadkami poniedziałkową sesję zakończyły akcje Allegro (-1,22 proc. do 28,36 zł.), które w ubiegłym tygodniu straciły najmocniej ze składników WIG20.

Podczas poniedziałkowej sesji wahania w okolicach poziomu odniesienia miały miejsce na akcjach LPP, które zakończyło dzień na 0,46-proc. minusie.

Jak podała spółka w komunikacie prasowym, grupa LPP chce w 2023 r. zadebiutować na trzech rynkach, otwierając sklepy własne marki Sinsay we Włoszech i Grecji oraz sklepy franczyzowe Reserved na Cyprze. LPP chce w tym roku obrotowym otworzyć ponad 500 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej ok. 500 tys. m kw.

W WIG20 po słabszej drugiej połowie sesji najmocniej spadły akcje Dino (1,29 proc.), a notowania na minimalnym 0,06-proc. minusie zakończyło również Asseco Poland.

W mWIG40 mocną sesję zanotowały spółki energetyczne, z których Tauron zyskał 5,53 proc., a kurs Enei, która rozpoczyna przyspieszoną budowę księgi popytu na 88.288.515 akcji serii D, poszedł w górę o 4,35 proc. Dla obydwu spółek były to najmocniejsze sesje od marcowych szczytów.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku, podobnie jak w połowie sesji były akcje Mabionu (5,11 proc.), a najmocniej w górę poszedł kurs Ten Square Games (5,66 proc.), który odbija po bardzo słabym minionym tygodniu kiedy to spadł do rocznych minimów.

W mWIG40 słabość z połowy poniedziałkowych notowań utrzymały akcje Polenergii (-4 proc.) oraz Wirtualnej Polski (-4,7 proc.). Obydwie spółki były w gronie najmocniej zyskujących papierów z tego rynku na przestrzeni ubiegłego tygodnia.

W tym segmencie rynku wyraźnie, o 4,56 proc. do 11,72 zł zniżkował Asbis i pogłębił cofniecie od marcowego szczytu.

W sWIG80 w gronie najmocniej zyskujących spółek utrzymały się akcje ukraińskiego IMC (9,87 proc.) oraz Getin Noble Banku (6,5 proc.), którego kurs szczególnie w pierwszej części sesji dynamicznie ruszył w kierunku maksimów z początku kwietnia br. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Getin Noble Banku z obowiązku utrzymywania 55 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej.

Podczas poniedziałkowych notowań systematycznie podnosił się kurs Bumechu, który zamknął sesję na 6,23-proc. plusie i był wśród najmocniejszych składników mWIG40.

Wyraźnie zyskały także akcje Bowim (5,88 proc.), Captor Therapeutics (5,01 proc.) oraz Bogdanki (3,95 proc.). Captor Therapeutics poinformował, iż zwróci na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju łącznie 3,89 mln zł z powodu ustalonych przez audytorów nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji projektów unijnych.

W gronie spółek z sWIG80 najmocniej straciły akcje AC (-6,84 proc.) oraz Instalu Kraków (-6,49 proc.), którego kurs po kilkudniowej konsolidacji w okolicach rocznych maksimów wybił się z tego trendu bocznego dołem.