Zysk operacyjny wyniósł 178,59 mln zł wobec 142,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 233,28 mln zł wobec 198,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 326,91 mln zł w 2021 r. wobec 1 160,01 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w roku 2021 wyniosły 1 326 909 tys. zł i pomimo trwającej pandemii Covid-19 w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o 14,4% (wartościowo o 166 902 tys. zł). W okresie sprawozdawczym największą dynamikę wzrostu osiągnęły przychody ze sprzedaży płyty surowej do klientów spoza grupy, które wyniosły 173 855 tys. zł. wobec 66 877 tys. zł w roku poprzednim (157,38%). Było to głównie efektem wzrostu rynkowych cen płyty i utrzymywaniem się wysokiego popytu, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej Forte wyniósł 233 mln zł, vs 198 mln zł w 2020 i 141 mln zł w roku 2019, co w połączeniu ze 'szczupłym' zarządzaniem kapitałem pracującym pozwoliło nam zmniejszyć wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe / EBITDA) z 3,0 na koniec roku 2019 do 1,6 na koniec roku 2021" - napisał prezes Maciej Formanowicz w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 90,38 mln zł wobec 33,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2021 r. spółka miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

