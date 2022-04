Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 358,27 mln zł wobec 180,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 374,08 mln zł w 2021 r. wobec 164,1 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2021 kończymy z rekordowym wynikiem netto na poziomie 466 mln zł, aktywami netto w wysokości 1 808,2 mln zł oraz sumą bilansową na poziomie 2 064,2 mln zł. NAV/S wyniósł na 31.12.2021 r. 35,16 zł i wzrósł 29,5% w relacji do poprzedniego roku" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście załączonym do raportu.

"Zysk netto w roku 2021 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 374 mln zł. Na te wyniki najsilniej wpłynął wynik subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.EV) w wysokości 311,4 mln zł zwiększony dodatnim wynikiem subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (MCI.TV) w wysokości 61,5 mln zł, co oznacza, że oba subfundusze wygenerowały w roku 2021 ponad 20% stopę zwrotu. Tak jak się spodziewaliśmy COVID-19 przyczynił się do zdynamizowania procesów transformacji cyfrowej w gospodarce i był katalizatorem zmian w zwyczajach zakupowych społeczeństwa, co wpływa na rozwój spółek portfelowych działających w branżach e- commerce/digital transformation, a w konsekwencji znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście wartości naszych spółek portfelowych, co widać w zaprezentowanych wyżej wynikach" - wyjaśnił prezes.

Podkreślił, że rok 2021 to kolejny rok udanych wyjść z inwestycji. 11 transakcji zrealizowanych przez spółkę wygenerowało ponad 290 mln zł wpływów do funduszy. Największe wyjście to wyjście subfunduszu MCI.EV z inwestycji w spółkę Pigu (lidera e-commerce na Bałtykach) do Funduszu MidEuropa dokonane w czerwcu 2021 o łącznej wartości 167 mln zł (2,2CoC). Wyjście to doprowadziło do automatycznego wykupu certyfikatów inwestycyjnych MCI.TV i z związku z tym wypłat do inwestorów w wysokości 68 mln zł, czytamy w liście.

"W roku 2021 do teraz udało nam się zrealizować dwie nowe inwestycje. Pierwszą w formie rekapitalizacji z funduszem PE - MidEuropa przez MCI.EV w spółkę Pigu (98 mln zł) w I kwartale 2021 r. A w lutym 2022 r. MCI.EV dokonał transakcji, w wyniku której obejmie 55% akcji w spółce eSky (kwota transakcji to 158 mln zł) - polskiego lidera w segmencie Online Travel Agency (OTA) z silną międzynarodową obecnością w ponad 60 krajach" - wymienił także prezes..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 465,81 mln zł wobec 130,85 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej.

(ISBnews)