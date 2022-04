"Od dwóch tygodni GPW zachowuje się słabo, a po świętach ta słabość jeszcze się nasiliła. Widać to po zachowaniu niektórych dużych spółek, jak na przykład CD Projekt, którego notowania w ciągu dwóch dni spadły ponad 15 proc. Na razie końca słabości naszego rynku nie widać - po tym, jak WIG20 nie poradził sobie z oporem w okolicach 2.100 pkt., oczekiwałbym spadku indeksu o ok. 100 pkt. Najbliższe wsparcie widziałbym w obszarze 1.970-1.990 pkt." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.

Po otwarciu na poziomie 2.076 pkt., w pierwszych minutach sesji WIG20 zyskiwał na wartości, ustanawiając dzienne maksimum na poziomie 2.094 pkt. Od tego momentu kontrolę nad notowaniami przejęła podaż, a indeks największych spółek spadł o niemal 50 pkt., kończąc notowania na poziomie 2.047,81 pkt., najniższym w ciągu dnia. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia wartość indeksu spadła o 1,0 proc.

GPW raziła słabością na tle największych rynków europejskich. Niemiecki DAX przez całą sesję zyskiwał na wartości i kiedy kończyła się notowania w Warszawie, znajdował się ponad 1 proc. na plusie. W USA technologiczny Nasdaq Composite zaczął sesję od spadków przekraczających 0,5 proc., natomiast S&P 500 ok. 17.00 znajdował się 0,2 proc. na plusie.

Podobnie jak we wtorek, najsłabszym segmentem rynku na GPW były spółki o najwyższej kapitalizacji. Indeks WIG zakończył notowania spadkiem o 0,7 proc. do 67.780,02 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,5 proc. do 4.644,34 pkt., a sIWG80 wzrósł o 0,3 proc. do 19.449,06 pkt.

"Nastawienie inwestorów jest takie, żeby polować na mocno przecenione spółki, których kupno po odpowiedniej cenie znacznie zwiększa szansę na powodzenie transakcji. Wydaje się, że w przypadku WIG20 takim poziomem, przy którym portfele inwestorów szerzej się otworzą, gdyby indeks tam spadł, jest obszar 1.800-1.900 pkt. Pewną oceną kondycji rynku, będzie jutrzejsza reakcja na wyniki Kęt za I kw., które spółka podała już po sesji. One są istotnie lepsze od szacunków, i gdyby rynek nie zareagował na tak pozytywne informacje, byłby to bardzo zły sygnał" - ocenił Tomasz Czarnecki.

Na krajowym rynku spośród 14 indeksów branżowych najmocniej spadł WIG-Gry, który zniżkował o 6,2 proc. Ponad 2 proc. straciły na wartości WIG-Paliwa, WIG-Media i WIG-Górnictwo. Żaden z pięciu indeksów, które zakończyły sesję na plusie, nie zyskał więcej niż 1 proc.

Obroty na rynku wyniosły ok. 1,2 mld zł, z czego 980 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Podobnie jak we wtorek, liderem pod tym względem były akcje CD Projektu (176,3 mln zł), wyprzedzając Allegro (137,8 mln zł) oraz PKO BP (107,4 mln zł).

Po raz drugi z rzędu liderem spadków w WIG20 były akcje CD Projektu, przecenione o 8,3 proc. Na zamknięciu akcje kosztowały 137,44 zł i były najtańsze od listopada 2018 roku. W ciągu dwóch sesji, po publikacji raportu za 2021 rok w czwartek 14 kwietnia wieczorem, notowania CD Projektu spadły o 17,7 proc. W trakcie zapoczątkowanej jesienią 2020 roku bessy, kurs akcji CD Projektu spadł o 70 proc.

Spadku o 5,3 proc. do 72,26 zł doświadczyły akcje Lotosu, we wtorek notowane najwyżej od 52 tygodni.

Mocno przecenione zostały także spółki surowcowe - notowania JSW zniżkowały o 3,3 proc., a KGHM spadł o 2,8 proc.

Liderem wzrostów były w środę akcje Allegro, których notowania odbiły się z poziomów bliskich historycznym minimom. Kurs akcji poszedł w górę o 3,3 proc. do 27,905 zł.

Wśród 7 spółek z WIG20, które obroniły się w środę przed spadkami, znalazły się także akcje LPP. Kurs akcji poszedł w górę o 1,3 proc. do 11.240 zł. Spółka poinformowała, iż jej zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach, łącznie w wysokości 350 zł na akcję.

Spośród spółek z mWIG40 najmocniej wzrosły notowania Develii - kurs akcji zwyżkował o 7,4 proc. do 3,36 zł. Develia poinformowała, że jej zarząd rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 201,4 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję.

W gronie liderów wzrostów znalazły się również akcje Huuuge, które po wzroście o 3,7 proc. do 17,91 zł, oddaliły się od ostatnich minimów znajdujących się w okolicach 17 zł za akcję.

O 3,5 proc. poszedł w górę kurs Asbis, po informacji o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z firmą Loewe Technology, międzynarodową marką premium telewizorów i elektroniki rozrywkowej.

Największy spadek w mWIG40 zanotowały akcje Ten Square Games, przecenione o 7,1 proc. do 160,7 zł. Kurs akcji znajduje się niecałe 4 zł ponad 52-tyg. minimum.

Liderem obrotów w indeksie był, tak samo jak we wtorek, Kruk. Obroty akcjami wyniosły 23,5 mln zł, a kurs spadł 1,8 proc. Dzień wcześniej spółka była liderem wzrostów w mWIG40 (8,3 proc.), po podaniu szacunków zysku w I kw. 2022 roku.

W sWIG80 trzy spółki - ukraiński IMC, PCF oraz Trakcja, zyskały po ponad 4 proc.

Największy spadek zanotowały w sWIG80 akcje Bumechu, przecenione o 4,0 proc. do 28,54 zł, przy obrotach na poziomie 8 mln zł.