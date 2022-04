Firma doradcza PwC przygotowała raport "IPO Watch Europe", z którego wynika, że w minionym kwartale "wartość żadnego z IPO (Initial Public Offering) w Europie nie przekroczyła bariery 1 mld euro".

"Rosyjska inwazja na Ukrainę, rosnąca inflacja oraz wysokie ceny surowców przyczyniły się do znacznego spadku aktywności IPO na europejskim rynku ofert publicznych" - uważają analitycy.

Według PwC największym rynkiem pod względem wartości IPO w pierwszym kwartale 2022 r. okazała się giełda w Norwegii - Oslo Bors z łączną wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 886 mln euro. "Zaraz za nią uplasowała się Borsa Italiana (769 mln euro), a na miejscu kolejnym London Stock Exchange (459 mln euro)" - wymienili analitycy.

W przypadku giełdy warszawskiej wszystkie IPO odbyły się na rynku NewConnect. "W Warszawie odnotowano 5 IPO, wobec 8 w analogicznym okresie ubiegłego roku" - napisano. Ich łączna wartość "wyniosła jedynie 16 mln zł (3,5 mln euro), co oznacza spadek o 99,1 proc. w porównaniu do 2021 r., kiedy to odnotowano 8 IPO o łącznej wartości 1,8 mld zł (394,6 mln euro)" - wskazano w informacji prasowej.

Według PwC największym debiutem na warszawskim parkiecie (na NewConnect) w pierwszym kwartale 2022 roku była oferta spółki z branży medycznej SDS Optic o wartości 11 mln zł (2,4 mln euro).

Analitycy zwrócili uwagę, że "spadek aktywności w zakresie IPO w 2022 roku, w skali Europy ale również globalnie, był przewidywany i spodziewany już w ostatnich miesiącach poprzedniego, rekordowego, roku". "Pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne i perspektywy gospodarcze pogłębił dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie" - zaznaczono.

"Nie należy spodziewać się dużych transakcji, w szczególności w Polsce i krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wcześniej niż w drugiej połowie 2022 r., a być może dopiero w przyszłym roku" - stwierdził cytowany w informacji prasowej Bartosz Margol, przedstawiciel PwC.

Margol przekazał, że w skali globalnej spadek aktywności w zakresie IPO był również bardzo widoczny. Jednak "dzięki relatywnie wysokiej aktywności w regionie Azji i Pacyfiku, w pierwszym kwartale 2022 r. na wszystkich światowych rynkach łącznie odnotowano nieco mniejsze załamanie aktywności niż w Europie (72 proc. spadek wartości oraz 61 proc. spadek łącznej liczby IPO w ujęciu globalnym)".

"Warto zauważyć że w dalszym ciągu liczba i wartość debiutów w pierwszym kwartale była większa niż w analogicznych okresach w latach 2019 i 2020" - dodał Margol.

PwC jest firmą świadczącą usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Działa w 156 krajach i zatrudnia ponad 295 tys. osób. W Polsce PwC ma biura w siedmiu miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób.