Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 2,43 proc. i wyniósł 31.827,05 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,76 proc. i wyniósł 3.936,69 pkt. Indeks jest już 8 proc. powyżej swojego czerwcowego dołka.

Reklama

Nasdaq Composite wzrósł o 3,11 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.713,15 pkt.

„Inwestorzy monitorują aktualizacje prognoz i wyników na froncie korporacyjnym, aby ocenić charakter, głębokość i długość oczekiwanej recesji oraz czy obecne odbicie na akcjach może zostać przedłużone w krótkim okresie” – powiedział Pierre Veyret, analityk techniczny ActivTrades.

Laura Cooper, starszy strateg inwestycyjny w iShares EMEA, powiedziała, że prognozy dotyczące zysków są zbyt optymistyczne, a marże prawdopodobnie będą pod presją w przyszłości.

„Naprawdę szukamy wskazówek korporacyjnych dotyczących perspektyw dla popytu pod kątem tego, w jaki sposób są w stanie przenieść wzrosty cen na konsumentów” – powiedziała Cooper.

We wtorek wzrosły wszystkie sektory wchodzące w skład indeksu S&P 500. Najmocniej zyskiwały firmy usług komunikacyjnych oraz koncerny przemysłowe.

Trwa sezon publikacji raportów finansowych za drugi kwartał.

IBM szedł w dół o 5 proc. Koncern ostrzegł przed negatywnym wpływem w wysokości 3,5 mld USD na przychody z powodu silnego dolara amerykańskiego.

Akcje J&J spadły o 1,5 proc. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 2,59 USD, a analitycy oczekiwali 2,55 USD za akcję. Farmaceutyczny koncern obniżył jednak całoroczne prognozy.

Mocno zyskiwały banki. Trust Financial zyskał ponad 2 proc., a Citizens Financial Group podrożał prawie 2 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach. Goldman Sachs poszedł w górę prawie 6 proc, Bank of America zyskał 3,4 proc., a Wells Fargo wzrósł 4,2 proc.

Akcje NCR rosły o 9 proc. „The Wall Street Journal” poinformował, że firma private equity Veritas Capital prowadzi rozmowy na wyłączność w sprawie przejęcia firmy z branży technologii finansowych.

Cinemark zyskał ponad 5 proc. Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

Według zestawienia prognoz analityków FactSet Research spółki z indeksu S&P 500 odnotują 4,2-proc. wzrost zysku w drugim kwartale. Oczekuje się, że firmy S&P 500 zanotują 10,2-proc. wzrost przychodów w tym okresie. Według szacunków FactSet firmy z indeksu S&P 500 zanotują wzrost zysków o 9,9 proc. w 2022 r.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb. do 3,16 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -20 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 50 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 102 USD za baryłkę, po spadku o 0,55 proc., wrześniowe futures na Brent idą w dół o 0,44 proc. do 105,77 USD/b.