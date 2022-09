"W średnim terminie zarówno nasz rynek, jak i amerykański robią się powoli dosyć silnie wyprzedane, natomiast takich konkretnych sygnałów zakończenia tych spadków jeszcze nie ma. Dzisiejsze odbicie to potwierdza - w USA leciutko jak na razie się odbiliśmy i S&P500 jak widać nie jest w stanie utrzymać nawet tych wzrostów. Jak na razie - oprócz silnego wyprzedania - na giełdach za Oceanem sygnałów do zakończenia spadków brak" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

"U nas sytuacja jest podobna - WIG20 dochodzi powoli do dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego. Wczoraj na wykresie pojawiła się świeca z długim dolnym cieniem, dziś rynek próbował odbić, ale mimo tego, że jest to dosyć silny wzrost, to na wykresie tej siły nie widać. Określiłbym ten dzisiejszy ruch jako krótkoterminowe korekcyjne odbicie" - dodał.

Analityk wskazał, że warszawskie indeksy będą w najbliższym czasie podążać za tym, co będzie się działo na giełdach w USA.

"Na kolejnych sesjach spodziewałbym się albo dalszego spadku w kierunku dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego, tak naprawdę poniżej wczorajszego minimum, czyli przynajmniej w okolice 1.400 pkt. albo - jeśli w USA wyhamują spadki - przejścia w konsolidację" - powiedział analityk DM PKO BP.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,8 proc. do poziomu 1.459 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 0,84 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,5 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,43 proc.

W ujęciu sektorowym wzrosły wszystkie indeksy. Największe zwyżki na koniec sesji zanotowały WIG-Odzież (+4,2 proc.), WIG-Chemia (+3,5 proc.), WIG-Paliwa (+3,3 proc.) oraz WIG-Leki (+3,1 proc.).

Obroty na GPW wyniosły 983 mln zł, z czego 849 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w poniedziałek CD Projekt (171 mln zł), PKN Orlen (86 mln zł) i Dino Polska (86 mln zł).

W WIG20 sesję na plusie zakończyło 17 z 20 spółek, a liderem okazała się grupa CCC (+5,3 proc.). Drugi najsilniejszy wzrost zanotowało LPP (+4,6 proc.).

Wyraźnie wzrosły także PKN Orlen (+3,6 proc.), PGNiG (+2,8 proc.) PZU (+2,7 proc.) i Allegro (+2,2 proc.).

W trakcie sesji mocno zwyżkował Cyfrowy Polsat, ale ostatecznie zakończył sesję na 0,8-proc. plusie. Polsat poinformował, że zawarł umowę sprzedaży 1 mln akcji Modivo za 600 mln zł spółce Embud 2. Cena sprzedaży za jedną akcję Modivo (dawniej eobuwie) wynosi 600 zł. W czerwcu 2021 roku CCC sprzedało Cyfrowemu Polsatowi 10 proc. akcji eobuwie za 500 mln zł.

Po drugiej stronie tabeli w WIG20 znalazła się grupa JSW (-1,2 proc.).

W gronie średnich spółek z mWIG40 najmocniejsze okazały się Datawalk, Grupa Azoty i Mercator, których kursy poszły w górę odpowiednio o: 5,7 proc., 5,2 proc. i 5,1 proc.

O 4,2 proc. wzrósł kurs Grupy Pracuj, która opublikowała raport za I półrocze br. Zgodnie z danymi zysk netto j.d. w drugim kwartale 2022 r. wyniósł 49,4 mln zł, wobec 50,1 mln zł konsensusu, a skonsolidowane przychody 138,2 mln zł, w porównaniu do oczekiwanych przez rynek 134,4 mln zł. EBIT w drugim kwartale wyniósł 67,4 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 63,1 mln zł zysku.

Zwyżki w przedziale 3-4 proc. zanotowały Comarch, Budimex, Mabion, Selvita, Alior, Polenergia i Amrest.

Najsłabsze w gronie średnich spółek były Mobruk (-2,9 proc.), Livechat (-2,2 proc.) i Bank Handlowy (-2,1 proc.).

Spośród małych spółek z sWIG80 najmocniejszy wzrost odnotował Polimex-Mostostal (+8,6 proc.), którego kurs w poniedziałek obronił minima z lutego. Polimex-Mostostal i jego podmiot zależny Polimex Energetyka podpisały umowę z PGE Energia Ciepła na wykonanie "pod klucz" w Bydgoszczy elektrociepłowni gazowej opartej o agregaty kogeneracyjne o mocy min. 50 MWe. Wartość umowy to 359,3 mln zł netto.

W tym segmencie rynku mocnymi wzrostami wyróżniają się także Molecure (+7,1 proc.) oraz Cognor (+6,7 proc.). Ponad 4 proc. wzrosty zanotowały ponadto Asseco SEE, Ryvu Therapeutics i biomed Lublin.

Najsłabsze w sWIG80 okazały się akcje Unimotu (-8,5 proc.) i Photonu (-7,3 proc.). Negatywnie wyróżniły się także Arctic i MFO, których notowania poszły w dół odpowiednio o 4,7 proc. i 4,8 proc.