Zysk operacyjny wyniósł 3,1 mln zł wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ogółem sięgnęły 5,8 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 3,19 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2022 r. spółka miała 7,51 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 5,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ogółem w wysokości 11,67 mln zł w porównaniu z 7,53 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze a w zasadzie praktycznie już pierwszych 9 miesięcy 2022 r. to czas intensywnej pracy nad dalszą monetyzacją IP 'Cooking Simulator' oraz intensywną pracą nad kolejnymi produkcjami. W pierwszym półroczu osiągnęliśmy przychody [ze sprzedaży produktów] na poziomie 10,8 mln zł +60% r/r, EBITDA wyniosła 8 mln zł +38% r/r, a zysk netto 7,5 mln zł + 37% r/r. W samym II kw. 2022 r. przychody [ze sprzedaży produktów] wyniosły 5,2 mln zł +88% r/r, EBITDA 3,2 mln zł +32% r/r a zysk netto 2,9 mln zł +35% r/r. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników za raportowany okres - są to kolejne miesiące aktywnej monetyzacji naszego tytułu 'Cooking Simulator'. Na przełomie I/II kw. 2022 r. przekroczyliśmy próg 10 mln USD przychodów z 'Cookinga', co przełożyło się na zmniejszenie prowizji do 25% na tej platformie. Efekt niższej prowizji jest już w pełni widoczny w wynikach za II kw. i będzie miał wpływ na wyniki w kolejnych okresach" - napisał prezes Łukasz Dębski w liście załączonym do raportu.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)