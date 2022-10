Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,34 proc. i wyniósł 29.634,83 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 2,37 proc. i wyniósł 3.583,07 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 3,08 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.321,39 pkt.

Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets UK, ocenił, że wzrosty na rynkach akcji mogą się nie utrzymać.

"Nie ma powodu sądzić, że mieliśmy na rynkach coś więcej niż techniczne odbicie od kluczowych poziomów wsparcia" - powiedział Hewson.

„Nawet jeśli inwestorzy mogą zignorować rozczarowujący odczyt CPI, będzie to znacznie wyższa poprzeczka, aby ignorować słabe zyski przedsiębiorstw. Wzrost PKB jest poniżej trendu i spowalnia, ponieważ Fed wciąż zacieśnia politykę monetarną. To trudne otoczenie dla aktywów ryzykownych” – powiedział strateg globalnego rynku Invesco David Chao.

Według strategów Bank of America giełdy i gospodarka amerykańska będą musiały doświadczyć więcej trudności, zanim Rezerwa Federalna wycofa się z agresywnego zacieśniania polityki monetarnej.

W USA rozpoczął się sezon wyników kwartalnych spółek od publikacji danych przez czołowe amerykańskie banki. Niektórzy stratedzy twierdzą, że za sprawą "obniżonej poprzeczki" sezon wyników za III kw. może okazać się lepszy od prognoz, a to może wspierać rynki akcji.

JPMorgan wzrósł o 1,6 proc. zysk na akcję banku w trzecim kwartale wyniósł 3,12 USD, a oczekiwano 2,92 USD.

Wells Fargo wzrósł o 1,9 proc. Zysk na akcję banku w III kw. wyniósł 1,30 USD. Oczekiwano zysku na akcję w wysokości 1,10 USD.

Citi zwyżkował o 0,7 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 1,49 USD. Oczekiwano 1,49 USD na akcję.

Morgan Stanley spadł o 5 proc. Przychody netto banku wyniosły 13 mld USD vs konsensus rynkowy 13,23 mld USD.

UnitedHealth rósł o 0,6 proc. Przychody spółki wyniosły w raportowanym okresie 80,90 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 80,52 mld USD.

„Banki są na pierwszej linii ognia z powodu skutków spowalniania gospodarki i jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy poważne wzrosty kosztów, bowiem banki zbierają nadwyżki, aby pokryć ewentualne koszty niespłacanych pożyczek” - powiedziała Sophie Lund-Yates, główna analityczka ds. akcji w Hargreaves Lansdown.

Analitycy FactSet prognozują, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie w trzecim kwartale o 2,4 proc., co może być najgorszym wynikiem od trzeciego kwartału 2020 r.

Rynki analizują też ostatnie zawirowania polityczne w Londynie. Brytyjska premier Liz Truss powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej, że rezygnuje z obniżki podatku od korporacji, a jej rząd zrobi wszystko, co konieczne, by obniżyć dług publiczny w średniej perspektywie. Szefowa rządu powołała też nowego ministra finansów, którym został Jeremy Hunt, były szef MSZ. Zastąpił on zdymisjonowanego wcześniej w piątek Kwasiego Kwartenga, który utrzymał się na stanowisku 37 dni.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku wzrósł do 59,8 pkt. z 58,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 58,8 pkt. Według badania konsumenci w USA oczekują za rok inflacji na poziomie 5,1 proc. wobec 4,7 proc. poprzednio, a w długim terminie 2,9 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 7 pb. do 4 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 6 pb. do 3,97 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -50 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 27 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 86,23 USD za baryłkę, po spadku o 3,22 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 2,56 proc. do 92,14 USD/b.