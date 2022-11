"Czwartkowa sesja na krajowym parkiecie zakończyła się wyraźnymi wzrostami głównych indeksów, a za globalną poprawę nastrojów odpowiedzialny był opublikowany w środę protokół z ostatniego posiedzenia Fed. Rynek odebrał ten protokół +gołębio+, co przełożyło się na środowe wzrosty indeksów z USA, a pozytywny sentyment utrzymał się w czwartek na rynkach azjatyckich i europejskich" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Reklama

"Na polskim rynku motorem napędowym wzrostów były spółki z WIG20, których indeks na zamknięciu zyskał ponad 2,3 proc., czemu jednak towarzyszyły relatywnie niższe obroty, co można wiązać z brakiem na rynku inwestorów z USA (ze względu na Święto Dziękczynienia – PAP). Największą pozytywną kontrybucję w WIG20 miały akcje PZU, które przy dużych obrotach mocno rosły po lepszych od oczekiwań wynikach za III kw. br. Pozytywny wpływ na indeks miały również PKO BP i Pekao, które wzrosły wyraźnie ponad 2 proc. Rynek wspierał także umacniający się względem dolara złoty, a kurs USD/PLN znalazł się w okolicach 4,50, który jest dla tej pary technicznie istotny" - powiedział Cinikas.

Reklama

Jak wskazał analityk, WIG20 ponownie zbliża się do istotnych oporów.

"Z technicznego punktu widzenia można wskazać, że WIG20 zbliża się do oporów znajdujących się nieco poniżej 1.800 pkt., których pokonanie mogłoby otworzyć drogę do kontynuacji wzrostów, choć w bieżącym tygodniu będzie to zadanie trudne" – dodał analityk.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 2,35 proc. do 1.753,95 pkt., a WIG zwyżkował o 1,79 proc. do 56.107,93 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,15 proc. do 17.365,16 pkt., a mWIG40 o 0,86 proc. do 4.016,9 pkt.

Obroty na szerokim rynku drugą sesję z rzędu były relatywnie niskie i wyniosły 0,847 mld zł, z tego 0,67 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PZU (97 mln zł) oraz Allegro (91 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,7 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 0,4 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,3 proc.

W czwartek z powodu Święta Dziękczynienia giełdy w USA były zamknięte, a kontrakty terminowe na S&P500 rosły o 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 10 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Chemia (+3,97 proc.), WIG-Odzież (+3,4 proc.)oraz WIG-Banki (+2,16 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Motoryzacja (-2,39 proc.) i WIG-Energia (-1,38 proc.).

W WIG20 w gronie liderów wzrostów z połowy sesji nie zaszły znaczące zmiany, choć skala zwyżek się zwiększyła.

Po publikacji wyników kwartalnych o 6,6 proc. do 32 zł wzrósł kurs PZU i ustanowił 5-cio miesięczne maksima.

Spółka poinformowała, iż zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2022 roku spadł do 660 mln zł z 739 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 583 mln zł.

PZU liczy, że zysk netto w 2022 roku nie będzie niższy niż osiągnięty w 2021 roku. Jak poinformował PAP Biznes członek zarządu PZU Tomasz Kulik, spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na wolumeny sprzedażowe grupy w II-III kwartale 2023 roku, ale obecna dobra sprzedaż ubezpieczeń umożliwi PZU lepsze wejście w ten trudniejszy okres.

PZU ocenia, że w kolejnych kwartałach wynik grupy będzie "w sposób zdecydowany" zbliżać się do celu strategicznego, czyli osiągnięcia na koniec 2024 roku zysku netto w wysokości około 3,4 mld zł.

Dodatkowo PZU poinformowało, że zakup akcji PKN Orlen nie jest dla PZU inwestycją strategiczną i jej celem nie jest pozostawanie na bilansie przez długi czas.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku utrzymały się także akcje Allegro (6,56 proc.), które szły w górę trzecią sesję z rzędu.

Dobrze radziły sobie największe pod względem kapitalizacji spółki odzieżowe. CCC poszło w górę o 4,89 proc., a LPP o 3,49 proc.

W WIG20 z banków najmocniejsze były akcje PKO BP (+2,85 proc.), a kursy pozostałych wzrosły w przedziale 1,49-2,39 proc.

W okolicach dziennych maksimów na 2,19 proc. plusie na poziomie 72,2 zł zamknęło notowania Asseco Poland. Zysk netto grupy Asseco Poland w trzecim kwartale wzrósł o 6,1 proc. rok do roku, do 127,5 mln zł. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Jak poinformował na spotkaniu prasowym wiceprezes Asseco Artur Wiza, spółka patrzy ostrożnie na 2023 rok i planuje skupić się na posiadanych produktach. Zdaniem Wizy w przyszłym roku ważny będzie powtarzalny biznes i stałe umowy, w których największy udział mają systemy klasy ERP.

Relatywnie słabsze od indeksu były spółki górnicze. Kurs JSW wzrósł o 1,96 proc., a KGHM poszedł w górę o 1,39 proc. KGHM w czasie sesji podał wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe za październik 2022. W tym okresie sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła 59,8 tys. ton i była wyższa rdr o 3 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 60,7 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 2 proc.

W WIG20 zniżkowały tylko akcje PGE (-1,82 proc.), które były najsłabsze w tym indeksie drugą sesję z rzędu.

W mWIG40 mocne wzrosty zanotował STS Holding (8,62 proc.), którego kurs zbliżył się do listopadowych maksimów.

Grupa STS Holding miała w III kwartale 2022 roku 73 mln zł skorygowanej EBITDA, wobec 52 mln zł zysku przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 63,3 mln zł. W tym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł 49 mln zł, wobec 30 mln zł przed rokiem.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej, grupa STS planuje na początku stycznia przedstawić dane operacyjne i swoje plany na przyszły rok. STS zamierza nadal poprawiać efektywność biznesu i liczy na kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności w przyszłym roku.

Przez całą sesję systematycznie w górę szły akcje Grupy Azoty, zamykając się na 5,88 proc. plusie.

Po godzinie 13 wyraźnie zaczął zwyżkować Bumech i zakończył czwartkowe notowania na 4,28 proc. plusie.

W czasie sesji Bumech poinformował, iż Silesia, spółka zależna Bumechu, zawarła aneks do umowy sprzedaży węgla z krajową spółką kapitałową, będącą częścią europejskiego koncernu energetycznego. Aneks zwiększył cenę sprzedaży surowca o ok. 113,5 proc. Szacunkowe przychody z tytułu pozostałej do realizacji części umowy powinny wynieść ok. 31,5 mln zł netto.

Najsłabsze w mWIG40 były akcje Inter Cars (-3,99 proc.), a o 3,12 proc. zniżkowały walory Grupy Pracuj.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 85,3 mln zł, czyli wzrosła rdr o 13,8 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 77,1 mln zł skorygowanej EBITDA. Zysk netto j.d. w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 53,1 mln zł, czyli był na poziomie oczekiwanym przez rynek.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji, Grupa Pracuj spodziewa się spowolnienia aktywności pracodawców w czwartym kwartale. Liczba projektów rekrutacyjnych może być niższa o kilkanaście procent w porównaniu z trzecim kwartałem, także z uwagi na niższą liczbę dni roboczych.

W gronie średnich spółek wyraźnie w dół poszedł również kurs Tauronu (-2,78 proc.) przy największych w mWIG40 obrotach, sięgających 14 mln zł.

O 1,25 proc. zniżkowała natomiast Enea, której grupa miała w III kwartale 2022 roku 49,7 mln zł zysku j.d. i 8,02 mld zł przychodów, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami.

W sWIG80 liderem wzrostów był Sunex (16,27 proc.), a mocno w górę przy bardzo dużych obrotach poszedł również Pekabex (12,6 proc.), który odnotował 20,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 27,49 mln zł wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Na zamknięciu sesji skalę wzrostów z połowy notowań zwiększyły akcje ML System (10,23 proc.) oraz Votum (10,86 proc.).

Votum ocenia, że IV kwartał 2022 roku będzie najlepszym kwartałem w historii grupy. Spółka liczy, że 2023 rok przyniesie duży wzrost prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach frankowych.

Najsłabsze w gronie małych spółek były walory CI Games (-4,91 proc. do 2,615), choć w czasie sesji spadki były większe, a kurs sięgał 2,48 zł.

Grupa CI Games wypracowała w III kwartale 2022 r. 10,8 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła w tym okresie -3,1 mln zł, a strata netto sięgnęła 3,9 mln zł. W komentarzu do wyników i najbliższych kwartałów prezes spółki Marek Tymiński powiedział: "Przed nami ważny rok. Do sprzedaży trafi wyczekiwany przez graczy tytuł – The Lords of The Fallen. Wynik za trzeci kwartał uwzględnia wydatki na marketing Lordsów, z których przychody pojawią się w 2023 roku. W okresie dziewięciu miesięcy br. nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 60 mln zł, większość dotyczyła wydatków na produkcję The Lords of The Fallen, Sniper Ghost Worrior Next, projekt Survive oraz zakupu akcji United Label (3 mln zł). W raportowanym okresie ponieśliśmy także spore wydatki związane z przygotowaniami do dual listingu".

W czwartek w gronie najsłabszych spółek z sWIG80 było również Forte, którego kurs po czterech wzrostowych sesjach pod rząd spadł o 4,58 proc.

mt/ gor/