W czwartek po godzinie 17.15 euro traciło wobec polskiej waluty ok. 0,1 proc. i kosztowało 4,69 zł. Mocniej polska waluta zyskiwała wobec dolara i franka, bo o ok. 0,3 proc. Dolar był wyceniany na ok. 4,51 zł, a frank na 4,78 zł.

W czwartek rano za euro trzeba było zapłacić 4,70 zł, za dolara 4,50 zł, a za franka 4,79 zł.

