Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 29,34 mln zł wobec 18,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,15 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 79,92 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 33,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 269,21 mln zł w porównaniu z 171,72 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 roku grupa kontynuowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym głównie poprzez własne strony internetowe jak również platformy typu marketplace na rynkach europejskich. W rezultacie, przychody zagraniczne za okres 3 miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. wyniosły 26,5 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. wartość ta wyniosła 11,3 mln zł. W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. przychody zagraniczne wzrosły do poziomu 62,0 mln zł (9 miesięcy 2021 r.: 26,4 mln zł), co stanowiło 23% udziału w przychodach Grupy - wzrost do analogicznego okresu o 8 pkt. proc." - czytamy w raporcie.

"W trzecim kwartale otwarty został 1 nowy salon w Polsce oraz 2 na Węgrzech. W konsekwencji na dzień 30 września 2022 r. Spółka posiadała 9 salonów własnych zagranicą, z czego 6 salonów własnych zlokalizowanych było w Czechach oraz 3 na Węgrzech" - czytamy również.

Spółka podała także, że kanał on-line stanowił 45% udziału przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. W ciągu III kwartału 2022 r. grupa osiągnęła przychód ze sprzedaży w kanale on-line w wysokości 52 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowiło wzrost o 34%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 32,36 mln zł wobec 20,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,74 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)