"Za nami ciekawa sesja, podczas której WIG20 stracił ponad 1,5 proc. i zamknął się na dziennych minimach, co jest o tyle zastanawiające, że towarzyszyło temu umacnianie PLN i spadek kursu USD/PLN poniżej 4,50. Być może za słabą końcówkę na GPW odpowiadają spadki indeksów amerykańskich podczas początku poniedziałkowego handlu" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Patrząc na poszczególne spółki wydaje się, że obserwujemy realizację zysków i wycofywanie się inwestorów z rynku po dynamicznym rajdzie, których na naszej giełdzie trwał od połowy października br. W takim kontekście ważne będzie zachowanie złotego w perspektywie kolejnych sesji" – powiedział analityk Noble Securities.

Analityk wskazał, iż nie można wykluczyć, że przełom listopada i grudnia przyniesie przyspieszenie realizacji zysków.

"W takim przypadku ruch w dół może przyspieszyć. Pytanie, co będzie katalizatorem takiego ruchu – czynnik lokalny czy raczej globalny" - powiedział.

Ekspert dodał, że w opinii jego i jego zespołu szczyt trwającej przez ostatnie tygodnie fali wzrostowej na krajowej giełdzie mógł już zostać ukształtowany lub znajdujemy się blisko niego.

"W takim scenariuszu istniałoby spore ryzyko retestu minimów z bieżącego roku w perspektywie drugiej połowy I kwartału 2023 roku" – dodał dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,54 proc. do 1.728,74 pkt., a WIG zniżkował o 0,95 proc. do 55.748,47 pkt. W górę poszły natomiast indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,7 proc. do 17.556,71 pkt., a mWIG40 o 0,27 proc. do 4.070,32 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,922 mld zł, z tego 0,783 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (154 mln zł) oraz PKO BP (90 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,8 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,5 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy również notowały spadki: Nasdaq100 o 0,7 proc., S&P500 o 0,85 proc., a DJI o 0,7 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 5 z 15 indeksów. Najmocniej zyskały WIG-Budownictwo (1,62 proc.) i WIG-Informatyka (1,16 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Odzież (-2,76 proc.) oraz WIG-Paliwa (-2,44 proc.) i WIG-Górnictwo (-1,61 proc.).

W WIG20 najmocniej wzrosły akcje JSW (4,5 proc.), które zamknęły się na listopadowych maksimach.

Jak podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla, wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w okresie I-III kw. wyniósł 7,34 mld zł wobec straty 2,28 mld zł w analogicznym okresie 2021 roku.

W gronie blue chipów pozytywnie wyróżniały się także walory Asseco Poland (0,95 proc.) oraz PZU (0,54 proc.), których kurs po słabym początku notowań systematycznie podnosił się podczas kolejnych godzin handlu, jednak miał słabsze ostatnie minuty sesji.

Po wzroście o 0,82 proc. do 294,6 zł do ważnych, średnioterminowych oporów usytuowanych nieco ponad 300 zł za akcję, zbliżył się natomiast kurs Kruka.

Wokół poziomu odniesienia wahały się natomiast akcje PKO BP, kończąc poniedziałkowy handel spadkiem o 0,94 proc. do 28,59 zł. Bank poinformował, że wprowadza usługę z zakresu płatności odroczonych. Usługa „PKO Płacę później” umożliwia zakupy w ramach określonego limitu i spłacenie ich po 30 dniach. PKO podało, że jest pierwszym bankiem w Polsce oferującym takie własne rozwiązanie.

Z grona blue chipów najmocniej w dół poszły akcje Allegro (-5,15 proc.), które w czasie sesji poinformowało, że w wynikach za III kwartał 2022 roku ujmie niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. w wysokości 2,29 mld zł. Allegro w listopadzie 2021 roku zawarło umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro.

W WIG20 mocno zniżkowały również akcje Pepco Group (-4,04 proc.) oraz obydwu spółek z branży odzieżowej. Kurs LPP spadł o 3,09 proc., a CCC o 2,27 proc.

Z największych pod względem kapitalizacji spółek wyraźnie zniżkowały także walory KGHM (-2,77 proc.) oraz PKN Orlen (-2,58 proc.), którym nie pomagały zniżkujące na giełdach ceny miedzi i ropy naftowej.

W mWIG40 liderem wzrostów na zamknięciu była Bogdanka (4,37 proc. do 40,12 zł), której kurs testował listopadowe maksima. W czasie sesji spółka poinformowała, iż podpisała z grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, w wyniku czego szacunkowa wartość umowy wyniesie łącznie 2.887 mln zł netto, czyli będzie o 35,3 proc. większa niż zakładano wcześniej.

Pozytywnie wyróżniał się także Eurocash (+4,08 proc.), którego kurs zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

W mWIG40 słabą sesję zanotowały akcje InterCars (-2,15 proc.), którego kurs od czterech sesji waha się w okolicach 5-cio miesięcznych maksimów.

Wyraźnie, o 2,08 proc. cofnął się natomiast kurs Ciechu, który zaliczył mocny, ubiegły tydzień zwyżkując ponad 8 proc. i zamykając się na 3 miesięcznych maksimach.

W sWIG80 w gronie liderów wzrostów była Amica (5,85 proc.), a mocną sesję zanotowały także walory Ryvu Therapeutics (5,33 proc.), których kurs zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

W gronie liderów z połowy sesji utrzymały się także akcje Votum (5,23 proc.) oraz Wieltonu (5,09 proc.).

O 4,22 proc. w górę poszedł Shoper, dla którego była to czwarta wzrostowa sesja pod rząd. Jak poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Marcin Kuśmierz, spółka planuje utrzymać dynamikę wzrostu GMV w 2023 roku ponad zwyżkę rynku e-commerce w Polsce. Dodał, że w optymistycznym wariancie spodziewa się przyszłorocznej zwyżki rynku w niskim dwucyfrowym tempie, znacznie poniżej inflacji.

Po znaczących wahaniach w czasie sesji na 1,59 proc. plusie zamknęły się akcje Molecure, które poinformowało o uzyskaniu zgody od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02.

W poniedziałek, w sWIG80 najsłabsze były akcje Oponeo .pl (-3,44 proc.) oraz Biomedu Lublin i Grodna, które zniżkowały o 3 proc.

Na szerokim rynku najmocniej w górę poszedł kurs Berlinga (+46,62 proc. do 6,95 zł) i zamknął się na 52-tygodniowych maksimach. Jak poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ, cena na akcje spółki została podniesiona do 7 zł z 4,45 zł. W połowie października Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development wezwali do sprzedaży 6.593.173 akcji spółki Berling, stanowiących 37,57 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ, po 4,45 zł za akcję.

W gronie liderów wzrostów był także SimFabric (+33,67 proc.), który poinformował, iż planuje podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 3 mln akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej. Od październikowych minimów kurs SimFabric zyskał ok. 140 proc. (PAP Biznes)