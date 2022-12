Dow Jones Industrial w piątek na zamknięciu zniżkował o 0,49 proc. i wyniósł 32.757,54 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,9 proc. i wyniósł 3.817,66 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 1,49 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.546,03 pkt.

Analitycy wskazują, że perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA szkodzi nastrojom inwestorów, którzy obawiają się, że zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed może wywołać recesję, a to zmniejsza apetyt rynkowych graczy na ryzyko przed zbliżającym się końcem roku. Inwestorzy czekają również na wtorkową decyzję ws. polityki monetarnej Banku Japonii.

„Teraz może być trochę prób polowania na okazje na rynkach, biorąc pod uwagę niedawne straty, ale nadal istnieje niepokój co do tego, co przyniesie 2023 rok. Będę zaskoczona, jeśli dojdzie do znaczącego rajdu Świętego Mikołaja. Mamy niekończącą się historię z pandemią COVID-19, która wciąż powoduje problemy w Chinach i nadal istnieją obawy co do zakresu, w jakim banki centralne będą musiały podnieść stopy procentowe” – powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków z Hargreaves Lansdown.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), spadł w grudniu do 31 pkt. wobec 33 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 34 pkt.

„Polityka pieniężna szybko stała się restrykcyjna, gdyż Fed podniósł stopy procentowe o 400 punktów bazowych w ciągu 9 miesięcy. Ryzyko recesji wzrośnie dopiero teraz, gdy przewodniczący Fedu Jerome Powell zasygnalizował, że powinniśmy spodziewać się dalszych podwyżek” - powiedział Ed Moya, starszy strateg rynkowy w Oandzie.

Nerwowość związana z jastrzębim tonem EBC, który może zaszkodzić gospodarce, był bardziej widoczny na rynkach obligacji. Długoterminowe rentowności papierów dłużnych rosną czwartą sesję z rzędu, a rentowności krótkoterminowe pozostały niewiele poniżej najwyższych poziomów od ponad dekady.

„Rynki poradziłyby sobie lepiej na koniec roku bez ultrajastrzębiej prezes EBC Christine Lagarde. Jej wystąpienie zasiało spustoszenie nawet na rynkach stóp procentowych. Z wyjątkiem Banku Japonii i być może Banku Anglii, zaufanie do innych banków centralnych jest niewielkie. Nierealne jest dalsze podnoszenie stóp procentowych w takim tempie w przyszłym roku” – powiedział Carlo Franchini, szef ds. klientów instytucjonalnych w Banca Ifigest.

Wiceprezes EBC Luis de Guindos powiedział w poniedziałek, że EBC będzie dalej podnosił stopy procentowe, dodając, że instytucja zobowiązała się obniżyć inflację do średniookresowego celu 2 proc.

Akcje Tesli spadły 0,24 proc. po informacji, że CEO Elon Musk przeprowadził na Twitterze ankietę na temat tego, czy powinien pozostać dyrektorem generalnym Twittera, zapewniając, że będzie przestrzegać jej wyników. Niektórzy główni akcjonariusze Tesli wyrazili zaniepokojenie tym, że Musk próbuje kierować obiema firmami, mówiąc, że Twitter jest głównie rozpraszaniem uwagi dla Muska.

Meta zniżkowała o 4 proc. Komisja Europejska podała, że Meta nadużywa swojej dominującej pozycji w branży internetowych ogłoszeń drobnych i że może naruszać unijne przepisy antymonopolowe.

Akcje banków rosły, co pozwoliło im przerwać trzydniową passę spadków. Citi i Wells Fargo rosły o 0,5 proc.

Akcje spółek paliwowych zwyżkowały, ponieważ ceny ropy były wspierane przez perspektywy ożywienia popytu na ropę w Chinach. Chevron i Exxon Mobil zyskują 1 proc.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 11 pb. do 3,59 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 12 pb. do 3,61 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -66 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -70 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,04 USD za baryłkę, po wzroście o 1,02 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 1,01 proc. do 79,88 USD/b.(PAP Biznes)