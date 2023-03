Vercom ustanowił politykę dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto, oraz planuje zarekomendować dywidendę za 2022 r. w wysokości ok. 80% zysku, podała spółka.

"Zarząd informuje, że w związku z zakończeniem cyklu przejęć zapowiadanych w ramach IPO w spółce została ustanowiona polityka dywidendy. Zakłada ona wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości nie niższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2022 i kolejne. Jednocześnie zarząd zamierza rekomendować najbliższemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości odpowiadającej ok. 80% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok" - czytamy w komunikacie.

Prezes Krzysztof Szyszka zadeklarował, że spółka chce co roku zwiększać dywidendę w ujęciu nominalnym.

"Generujemy wysokie przepływy pieniężne, które pozwalają komfortowo obsługiwać zadłużenie i akumulować znaczne ilości środków pieniężnych. W związku z tym zamierzamy rekomendować najbliższemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości odpowiadającej ok. 80% skonsolidowanego zysku netto i będziemy dążyć do tego, aby jej wysokość z roku na rok była nominalnie coraz wyższa. Jest to też naturalna decyzja po zakończonym okresie inwestycji i przejęć, które realizowaliśmy w ostatnim czasie" - powiedział Szyszka, cytowany w komunikacie.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

