Grupa Azoty "znacząco" obniża od piątku, 17 marca, ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej, podała spółka. To już kolejna obniżka w tym roku po obniżce z lutego 2023 r., podkreślono.

Decyzja o kolejnej w tym roku tak znaczącej obniżce cen nawozów Grupy Azoty to m.in. odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym, wskazano.

"Należy podkreślić, że to już trzecia obniżka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W październiku ubiegłego roku obniżyliśmy ceny nawozów o ok. 1000 zł/t, z kolei od lutego br. cenniki zostały obniżone o ok. 20-30%" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Puławy Marcin Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,49 mld zł w 2021 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

